हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस दिन होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 'महामुकाबला', ICC ने जारी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल

IND vs PAK T20 World Cup 2026: ICC ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है. टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को होगा.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 25 Nov 2025 07:28 PM (IST)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. वहीं टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. 

2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. गत चैंपियन भारत 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए (अमेरिका) के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा, जिसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ लीग मैच होंगे. 

2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम क्वालीफाई करती है तो फिर खिताबी मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा. इसी तरह सेमीफाइनल मैच मुंबई में खेला जाना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में जाती है तो फिर वो कोलंबो में सेमीफाइनल खेलेगी.

20 टीमें लेंगी हिस्सा, 8 वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच 

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. पहली बार इटली भी इस मेगा इवेंट के लिए क्वालीफाई हुई है. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी होने के बाद बताया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच कुल आठ वेन्यू पर खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के मैच भारत के पांच वेन्यू पर होंगे, वहीं श्रीलंका के तीन स्थानों पर मैच आयोजित होंगे. भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे. वहीं श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच होंगे.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल

भारत बनाम अमेरिका, 7 फरवरी, मुंबई
भारत बनाम नामीबिया, 12 फरवरी, दिल्ली
भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी, कोलंबो
भारत बनाम नेदरलैंड्स, 18 फरवरी, अहमदाबाद

भारत ने 2 बार जीता है टी20 वर्ल्ड कप 

बता दें कि टीम इंडिया 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. भारतीय टीम ने सबसे पहले 2007 में पहला टी20 विश्व कप अपने नाम किया था. तब एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. इसके बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 25 Nov 2025 07:05 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup 2026 2026 T20 World Cup 2026 T20 World Cup Schedule
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
