T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का स्टेज सेट, सभी 20 टीमों की लिस्ट आई सामने

T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का स्टेज सेट, सभी 20 टीमों की लिस्ट आई सामने

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी टीमों के नाम सामने आ गए हैं. इस विश्व कप के लिए टॉप 20 में क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम यूएई बन गई है. आइए सभी 20 टीमों के नाम जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 16 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Top 20 Team: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होने वाला है. इसके लिए सभी टीमों के नाम सामने आ गए हैं. आखिरी वक्त पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लिया है. मोहम्मद वसीम की टीम ने जापान के खिलाफ जीत हासिल करके वर्ल्ड कप में जगह बनाई है.

T20 वर्ल्ड कप में शामिल टॉप 20 टीम

टी20 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने वाली टीमों का सेलेक्शन कई क्वालीफिकेशन राउंड के बाद हुआ है. भारत और श्रीलंका होस्ट हैं, इसके लिए इनकी जगह पक्की है. वहीं 7 टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टॉप 7 में जगह बनाई थी, इसके साथ ही इन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री मिल गई. ये देश अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्टइंडीज हैं.

वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली 3 टीमें वे हैं, जो आईसीसी मेन्स टी20 टीम रैंकिंग्स में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं. इनमें आयरलैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के नाम हैं. वहीं अमेरिका क्वालीफायर से कनाडा का नाम आया है. यूरोप क्वालीफायर से इटली और नीदरलैंड ने जगह बनाई है. वहीं अफ्रीका क्वालीफायर से नामीबिया और जिम्बाब्वे इस लिस्ट में शामिल हुई हैं. एशिया/EAP क्वालीफायर से नेपाल, ओमान और यूएई जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.

T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाले देश

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई.

T20 वर्ल्ड कप 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो सकता है. वहीं इस टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जा सकता है. लेकिन अभी तक भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल टाइमटेबल सामने नहीं आया है. लेकिन आज 16 अक्टूबर को UAE के क्वालीफाई करने से सभी 20 टीमें इस टूर्नामेंट के लिए मिल गई हैं.

Published at : 16 Oct 2025 09:15 PM (IST)
