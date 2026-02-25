पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं. बिना आंकड़ों पर बात किए वह किसी भी मैच से सफल बस अपनी टीम के कसीदे पढ़ते हैं, और हार के बाद शर्मिंदगी का शिकार होते हैं. ऐसा ही कुछ शोएब अख्तर के साथ हुआ, जिन्होंने मंगलवार को हुए मैच से पहले इच्छा जताई थी कि पाकिस्तान आज इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दें. उन्होंने भारत के खिलाफ जहर भी उगला था, उन्होंने कहा, "हमें खुशी होगी अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए." अब पाकिस्तान की हार के बाद उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है. उनका खुद का बयान ही उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है.

शोएब अख्तर ने पहले क्या कहा

पाकिस्तान चैनल के एक शो पर शोएब अख्तर ने मैच से पहले कहा, "इंग्लैंड आज इतना बुरा खेल जाए, कि हम ये 2 पॉइंट्स भी ले लें और श्रीलंका को हराकर क्वालीफाई कर जाएं. हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, अगर भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए."

मैच के बाद बदले अख्तर के सुर

जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया तो उसी चैनल के शो पर बैठकर शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवाल उठाए. हालांकि इस दौरान उनकी आवाज बहुत धीमी थी, वो मायूस थे और सही से बोल भी नहीं पा रहे थे. भारत को टूर्नामेंट से बाहर देखना चाह रहे पाकिस्तान की अब खुद की हालत खराब है.

🚨Shoaib Akhtar before and after the game😂



• Shoaib Akhtar before the start of the game - If England play this badly we’ll happily take the 2 points and our joy will know no bounds if India get knocked out and we make it to the semi-finals



• Shoaib Akhtar after the game -… https://t.co/brkXCyaKH7 pic.twitter.com/WzaZzenSxN — 𝑨𝑻10 (@Loyalsachfan10) February 24, 2026

पाकिस्तान के दिग्गज सकलैन मुश्ताक भी मैच से पहले पाकिस्तान टीम के कसीदे पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये टीम इंग्लैंड को हरा सकती है क्योंकि इसमें वो दम है. मैच के बाद उन्होंने भी अपनी टीम की रणनीति पर सवाल उठाए.

🚨Gems of Shoaib Akhtar and Kudrat Ka Nizam (Saqlain Mushtaq)



Before the Start of the Game :



• Shoaib Akhtar - If England play this badly we’ll happily take the 2 points and our joy will know no bounds if India get knocked out and we make it to the semi-finals



• Saqlain… pic.twitter.com/wk4qK5q3oM — 𝑨𝑻10 (@Loyalsachfan10) February 24, 2026

अब अगर न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों मैच जीत गया तो पाकिस्तान फिर चाहे अपना अगला मैच जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पाकिस्तान को चाहिए कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए और वे श्रीलंका को हरा दे.