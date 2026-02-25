हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर

बड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की हार से पहले कहा था कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा अगर हम इंग्लैंड को हरा दे और भारत टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए. यही बयान उन्हें बैकफायर कर गया.

By : शिवम | Updated at : 25 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं. बिना आंकड़ों पर बात किए वह किसी भी मैच से सफल बस अपनी टीम के कसीदे पढ़ते हैं, और हार के बाद शर्मिंदगी का शिकार होते हैं. ऐसा ही कुछ शोएब अख्तर के साथ हुआ, जिन्होंने मंगलवार को हुए मैच से पहले इच्छा जताई थी कि पाकिस्तान आज इंग्लैंड को बुरी तरह हरा दें. उन्होंने भारत के खिलाफ जहर भी उगला था, उन्होंने कहा, "हमें खुशी होगी अगर भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए." अब पाकिस्तान की हार के बाद उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है. उनका खुद का बयान ही उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है.

शोएब अख्तर ने पहले क्या कहा

पाकिस्तान चैनल के एक शो पर शोएब अख्तर ने मैच से पहले कहा, "इंग्लैंड आज इतना बुरा खेल जाए, कि हम ये 2 पॉइंट्स भी ले लें और श्रीलंका को हराकर क्वालीफाई कर जाएं. हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, अगर भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए."

मैच के बाद बदले अख्तर के सुर

जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया तो उसी चैनल के शो पर बैठकर शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा की कप्तानी पर सवाल उठाए. हालांकि इस दौरान उनकी आवाज बहुत धीमी थी, वो मायूस थे और सही से बोल भी नहीं पा रहे थे. भारत को टूर्नामेंट से बाहर देखना चाह रहे पाकिस्तान की अब खुद की हालत खराब है.

पाकिस्तान के दिग्गज सकलैन मुश्ताक भी मैच से पहले पाकिस्तान टीम के कसीदे पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये टीम इंग्लैंड को हरा सकती है क्योंकि इसमें वो दम है. मैच के बाद उन्होंने भी अपनी टीम की रणनीति पर सवाल उठाए.

अब अगर न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों मैच जीत गया तो पाकिस्तान फिर चाहे अपना अगला मैच जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पाकिस्तान को चाहिए कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए और वे श्रीलंका को हरा दे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Semi Final SHOAIB AKHTAR INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर
बड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर
क्रिकेट
क्या पिच बनाएगी भारत को सेमीफाइनल का दावेदार? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
क्या पिच बनाएगी भारत को सेमीफाइनल का दावेदार? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
मैच गंवाने के बाद पाक कप्तान ने सीधे इस बल्लेबाज को ठहराया हार का दोषी, किसका लिया नाम
मैच गंवाने के बाद पाक कप्तान ने सीधे इस बल्लेबाज को ठहराया हार का दोषी, किसका लिया नाम
क्रिकेट
पाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा
पाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget