श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को लगा झटका, जीत के साथ न्यूजीलैंड की दावेदारी मजबूत; बदल गया सेमीफाइनल का समीकरण
T20 World Cup 2026 Group 2 Semi-Final Scenario: न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर ग्रुप-2 में हलचल पैदा कर दी. श्रीलंका की हार से सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में बुधवार को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला गया. मैच में न्यूजीलैंड ने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा. वहीं न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है. तो आइए जानते हैं कि अब सेमीफाइनल का पूरा समीकरण कैसा है.
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को लगा झटका
ग्रुप-2 में मौजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की हार से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है. पाकस्तान को बगैर किसी रुकवाट सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चाहिए था कि कीवी अपने बाकी दोनों मैच हारे. लेकिन अब न्यूजीलैंड ने एक मैच जीत लिया है, जिसके साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है.
हार के साथ श्रीलंका टीम तो एलिमिनेट हो गई. वहीं ग्रुप-2 में देखा जाएगा तो अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस बाकी रह गई है. इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है.
न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान बाहर
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने ही 2-2 मैच खेल लिए हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट्स और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है. ऐसे में अगर दोनों टीमें अपना-अपना आखिरी मैच जीतती हैं, तो न्यूजीलैंड 5 पॉइंट के साथ क्वालीफाई कर जाएगा, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 पॉइंट्स पर रहकर एलिमिनेट हो जाएगा.
न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तान को उम्मीद
न्यूजीलैंड को आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है. अगर कीवी टीम यह मैच हार जाती है. दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा देती है. इस स्थिति में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास 3-3 पॉइंट्स होंगे और फैसला नेट रनरेट के आधार पर होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में कदम रखने वाली दूसरी टीम कौन सी बनती है. गौर करने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
