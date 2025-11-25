T20 World Cup 2026 Schedule Live: आज कितने बजे होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल का ऐलान, जानिए किस चैनल और ऐप पर देखें लाइव?
T20 World Cup 2026 Schedule Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल आज जारी होने वाला है. जानिए ये कितने बजे और किस चैनल पर लाइव आएगा. मोबाइल यूजर्स भी इसे ऐप पर लाइव देख सकते हैं.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल आज जारी होने जा रहा है. आईसीसी ने इसकी तैयारी तेज कर दी है. टूर्नामेंट के मौजूदा चैंपियन भारत के साथ श्रीलंका इसे होस्ट करेगा, जो फरवरी और मैच में खेला जाएगा. आईसीसी आज वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान करेगा, जो लाइव होगा. चलिए बताते हैं शेड्यूल का लाइव प्रसारण कितने बजे और किस चैनल पर होगा. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी.
2026 में टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण है. पिछले संस्करण (2024) में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उस मैच में सूर्यकुमार यादव ने अंतिम ओवर में बॉउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा था, जिसे कोई भारतीय फैन नहीं भूल सकता.
कब होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल का ऐलान?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज (मंगलवार, 25 नवंबर) होगा. ये शाम को 6:30 बजे से लाइव प्रसारित होगा. इसके प्रसारण कार्यक्रम में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज होंगे. इसका ऐलान स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया.
किस चैनल और ऐप पर लाइव देखें टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल का ऐलान आज शाम 6:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों (स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2 और 3) पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.
A schedule reveal like never before! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) November 24, 2025
Join us with @ImRo45, @Angelo69Mathews, @surya_14kumar, & @ImHarmanpreet
for the grand unveiling of the ICC #T20WorldCup 2026 fixtures! 🔥 pic.twitter.com/1uDUiGAuMV
किस वेन्यू पर होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच?
इसका आधिकारिक ऐलान तो आज हो जाएगा, लेकिन खबर है कि कुल 8 वेन्यू पर टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जाएंगे. इनमें से 5 स्टेडियम भारत और 3 श्रीलंका के हो सकते हैं. खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंची तो फिर खिताबी मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में होने की संभावना है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालीफाई करने वाली टीमें
भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL