हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस देश से खेलेगा दक्षिण अफ्रीका का दिग्गज क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को टीम में नहीं मिली जगह

2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस देश से खेलेगा दक्षिण अफ्रीका का दिग्गज क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को टीम में नहीं मिली जगह

T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका एक खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अन्य टीम से खेलेगा. इसी टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को जगह नहीं मिली, जो पहले कप्तान थे.

By : शिवम | Updated at : 18 Jan 2026 04:39 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके जेजे स्मट्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इटली क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी. बता दें कि इटली क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बड़ी बात ये हैं कि इसमें उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को जगह नहीं मिली, जो इस टूर्नामेंट के क्वालीफायर राउंड में टीम के कप्तान थे.

इटली क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है, हालांकि इसमें कई खिलाड़ियों के पास अच्छा अनुभव भी है. कप्तान वेन मेडसन के पास भी अच्छा अनुभव है. सबसे ज्यादा चर्चा जेजे स्मट्स के नाम की हो रही है, जो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. वह टूर्नामेंट में इटली के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, जो टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे. स्मट्स एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं.

जेजे स्मट्स इटली क्रिकेट टीम में शामिल

स्मट्स ने 6 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 180 रन बनाए हैं. उन्होंने 13 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 174 रन बनाए हैं ओर सिर्फ 1 विकेट लिया है. टी20 में वह कभी अर्धशतक भी नहीं लगा पाए हैं, इस फॉर्मेट में 45 उनका सर्वाधिक स्कोर है.

ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी बाहर

इटली क्रिकेट टीम की कमान वेन मेडसन संभालेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफ़ायर राउंड में टीम के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो बर्न्स थे, जिन्हे पिछले साल ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था. वह टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में भी शामिल नहीं किए गए. 

बता दें कि जो बर्न्स ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं कर सके थे. उन्होंने इटली के लिए खेलते हुए इस फॉर्मेट में डेब्यू किया. उन्होंने कुल 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 271 रन बनाए, इसमें एक शतक भी शामिल है.

T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप के लिए इटली का स्क्वॉड 

वेन मेडसन (कप्तान), जैन अली, मार्कस कैंपोपियानो (विकेटकीपर), अली हसन, क्रिशन कलुगामेज, हैरी मनेंटी, जियान पिएरो मीड, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्राका.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 18 Jan 2026 04:39 PM (IST)
Joe Burns Heinrich Klaasen T20 World Cup Squad Italy Cricket Team T20 World Cup 2026 JJ Smuts
Embed widget