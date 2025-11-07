भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के आयोजन स्थलों की सूची में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जगह दी है. फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

एकदिवसीय विश्व कप 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल भी अहमदाबाद में खेला गया था जो एक लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. विश्व कप 2023 भारत में 10 स्थलों पर खेला गया था.

बेंगलुरु का नाम अंतिम रूप से चयनित स्थलों की सूची में नहीं है क्योंकि जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के आईपीएल विजय समारोह में हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के बाद इसे महिला एकदिवसीय विश्व कप की सूची से हटा दिया गया था.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद से वहां कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हुआ है.

पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) फरवरी-मार्च में होने वाली इस प्रतियोगिता का पूर्ण कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित करेगा. टूर्नामेंट के सात फरवरी को शुरू होने की संभावना है जबकि फाइनल आठ मार्च को हो सकता है.

टी20 विश्व कप का श्रीलंका सह मेजबान होगा जो भारत के साथ इंतजाम के तहत पाकिस्तान के लिए तटस्थ स्थल होगा. श्रीलंका में कैंडी और कोलंबो सहित तीन स्थलों पर मुकाबलों का आयोजन होगा.

भारत स्वदेश में होने वाले विश्व कप में गत चैंपियन के रूप में उतरेगा. टीम ने पिछले साल जून में बारबडोस में पिछले टी20 विश्व कप का खिताब जीता था.

पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मुकाबला श्रीलंका में होगा. आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच समझौते के तहत 2027 तक भारत और पाकिस्तान के सभी मैच तटस्थ स्थल पर होंगे.