भारत बनाम पाकिस्तान मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. यहां आज बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये हैं कि दोपहर 2 बजे तक यहां तेज बारिश नहीं हुई है, हालांकि सुबह थोड़ी देर बूंदा बांदी जरूर हुई थी. मुकाबले को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं, इससे पहले मौसम रिपोर्ट पूरी तरह बदल गई है. जानिए मैच के समय, यानी 7 बजे और उसके बाद मौसम के कैसे रहने के आसार है.

कोलंबो में दोपहर 2 बजे तक तेज बारिश नहीं हुई है. हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में धूप भी आ रही है. मैच से पहले बारिश के आसार अधिक है, इस वजह से टॉस (6:30) में देर हो सकती है लेकिन मैच समय (7) और उसके बाद बारिश के आसार कम है. जबकि पहले इस समय बारिश की संभावना 60 प्रतिशत से भी अधिक दिखाई जा रही थी.

अभी कोलंबो में नहीं हो रही बारिश

एएनआई द्वारा आर प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि दर्शक स्टेडियम आने लगे हैं. बता दें कि स्टेडियम के गेट 4 से 5 घंटे पहले ही खोल दिए गए हैं, ताकि मैच के समय भीड़ न हो.

#WATCH | Sri Lanka: Visuals from outside R Premadasa Stadium in Colombo, where India will face Pakistan in the ICC T20 World Cup, later today. pic.twitter.com/DXCOuc42KA — ANI (@ANI) February 15, 2026

भारत बनाम पाकिस्तान टॉस के समय कैसा रहेगा मौसम?

एक्यूयावेदर के अनुसार कोलंबो में शाम 5 बजे बारिश हो सकती है, इसकी संभावना 63 प्रतिशत तक है. 6 बजे के समय बारिश की संभावना 50 प्रतिशत है, मतलब टॉस में देरी हो सकती है.

कोलंबो में 7 बजे बारिश की संभावना सिर्फ 8 प्रतिशत है, इसके बाद भी बारिश के आसार रहेंगे लेकिन इसकी संभावना कम ही है. वहीं आर प्रेमदासा स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, इसलिए अगर मैच से पहले या बीच में बारिश हुई तो इसके रुकने के बाद सपोर्ट स्टाफ जल्दी ही ग्राउंड को मैच के लिए तैयार भी कर पाएंगे.