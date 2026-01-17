टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया था, लेकिन चोट के कारण उनका टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान चोटिल हुए वाशिंगटन पूरी वनडे सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हैं, जिससे पहले उनका स्वस्थ होना मुश्किल माना जा रहा है.

वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने का सपना टूट सकता है. इतिहास में कई भारतीय खिलाड़ियों को चोट के कारण वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना पड़ा है, इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है. यहां ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं.

वीरेंद्र सहवाग

सहवाग अपने समय में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे, जो पहली गेंद से बड़े शॉट लगाते थे. वह चोट के कारण 2 बार टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए. वह 2009 में टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन कंधे की चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा था. कंधे की ही चोट के कारण वह 2010 टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे, उनकी जगह मुरली विजय को शामिल किया गया था.

अक्षर पटेल

2023 वर्ल्ड कप के लिए टीम में अक्षर पटेल को भी चुना गया था. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अक्षर चोटिल हो गए थे, जिस कारण उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था. उनकी जगह अश्विन को टीम में शामिल किया गया था. इस संस्करण में भारत फाइनल तक पहुंची थी.

जसप्रीत बुमराह

2022 टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे. हालांकि वह टीम में शामिल किए गए थे, लेकिन पीठ में परेशानी के कारण नहीं खेल पाए. टूर्नामेंट में उनकी जगह मोहम्मद शमी को शामिल किया गया था.

प्रवीण कुमार

प्रवीण कुमार को कोहनी में चोट के कारण 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था. प्रवीण अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर थे, जो नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते थे. उनकी जगह एस श्रीसंत को टीम में शामिल किया गया था.

ईशांत शर्मा

तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा 2015 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, लेकिन टूर्नामेंट से पहले वह चोटिल हो गए. घुटने में चोट के कारण उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था, उनकी जगह मोहित शर्मा को टीम में चुना गया था.