भारत-बांग्लादेश से इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया तक, 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन देशों ने कर दिया टीम का एलान, जानें कितने देश अभी बाकी
All Squads T20 World Cup 2026: भारत, इंग्लैंड और बांग्लादेश सहित अब तक कुल 10 देश टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का एलान कर चुके हैं.
2026 का टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. इस विश्व कप टूर्नामेंट में कुल 20 टीम भाग लेंगी और एक-एक कर सभी देश अपना-अपना स्क्वाड घोषित करते जा रहे हैं. भारत से लेकर इंग्लैंड और श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपनी टीम का एलान कर दिया है.
वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. अब तक कुल 10 टीम अपना स्क्वाड घोषित कर चुकी हैं और इतनी ही टीम बाकी हैं. यहां देखिए किस खिलाड़ी को विश्व कप में खेलने का मौका मिला है और किसे नहीं. वर्ल्ड कप स्क्वाड घोषित करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी है, वहीं 31 जनवरी तक टीमों अपनी-अपनी टीम में कुछ बदलाव करने की अनुमति होगी.
टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों का स्क्वाड:
भारत
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह
इंग्लैंड
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड
बांग्लादेश
लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरफुल इस्लाम
दक्षिण अफ्रीका
एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे
अफगानिस्तान
राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान
रिजर्व: एएम गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी
नामीबिया
जेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जे जे स्मिट, जान फ्राइलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, निकोल लॉफ्टी-ईटन, जैक ब्रैसेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यू पी मायबर्ग, मैक्स हेंगो
ऑस्ट्रेलिया (प्रोविजनल स्क्वाड)
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा
श्रीलंका (प्रीलिमिनरी स्क्वाड)
दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानगे, चरिथ असालंका, कामिंडु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश तीक्षणा, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रेवीन मैथ्यू
जिम्बाब्वे
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर
ओमान
जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह
