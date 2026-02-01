हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 वर्ल्ड कप के लिए 7 टीमें कर चुकी हैं जर्सी लांच, देखें भारत, अफगानिस्तान समेत सभी टीमों की किट

T20 वर्ल्ड कप के लिए 7 टीमें कर चुकी हैं जर्सी लांच, देखें भारत, अफगानिस्तान समेत सभी टीमों की किट

T20 World Cup 2026 All Teams Jersey: टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें कुल 20 टीमें खेलेंगी. अभी तक भारत, अफगानिस्तान समेत 7 टीमों की जर्सी लांच हो चुकी हैं. देखें सभी टीमों की किट कैसी है.

By : शिवम | Updated at : 01 Feb 2026 01:07 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण (T20 World Cup 2026) 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. भारत के साथ श्रीलंका इसका सह-मेजबान है. कुल 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हे 5-5 के ग्रुप्स में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सुपर-8 राउंड में क्वालीफाई करेंगी जबकि अन्य 3-3 टीमें बाहर हो जाएंगी. टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया समेत 7 टीमों की जर्सी का अनावरण हो चुका है. देखें किन टीमों की जर्सी कैसी है.

टीम इंडिया की जर्सी

डिफेंडिंग चैंपियन क्लासिक नीली जर्सी पहनेंगे. इसमें सफेद धारियां हैं और बाजुओं के नीचे नारंगी रंग है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी का अनावरण भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान 3 दिसंबर को किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by adidas India (@adidasindia)

नीदरलैंड्स टीम की जर्सी

नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम अपनी पारंपरिक ऑरेंज किट पहनेगी. जिसमें पूरे किट पर ट्यूलिप का हल्का पैटर्न बना हुआ है. टीम ने 21 जनवरी को अपनी जर्सी लांच की.

आयरलैंड टीम की जर्सी

आयरलैंड अपनी क्लासिक हरे की जर्सी पहनेगी. टीम की जर्सी 27 जनवरी को लांच हुई. बाजुओं में गहरा हरा रंग है.

श्रीलंका टीम की जर्सी

भारत के साथ सह-मेजबान श्रीलंका टीम एक खास गहरे नीले रंग की जर्सी पहनेगी, जिसके सामने चमकीला पीला रंग होगा जो इसे एक अनोखी चमक देगा. श्रीलंका ने 14 जनवरी को अपनी जर्सी लांच की थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sri Lanka Cricket (@officialslc)

नेपाल टीम की जर्सी

नेपाल क्रिकेट टीम की जर्सी 5 जनवरी को लांच हुई थी. उनकी जर्सी गहरे नीले रंग की है, इसमें शर्ट पर लाल रंग के छींटे हैं जो एक अलग विज़ुअल अपील दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CAN (@cricketassociationofnepal)

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जर्सी

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी का अनावरण 31 जनवरी को हुआ. टीम की जर्सी नीले रंग की है, जिसके साइड में नीले रंग की पट्टी है. 

कनाडा क्रिकेट टीम जर्सी

कनाडा ने 12 जनवरी को अपनी जर्सी लांच की थी. उनकी जर्सी काले और लाल रंग की है, जो पिछले एडिशन (2024) में पहनी गई पूरी रेड जर्सी से बिल्कुल अलग है.

अभी इन टीमों ने नहीं की जर्सी लांच

नामीबिया, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई.

Read
Published at : 01 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Cricket World Cup INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
