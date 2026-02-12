हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में अंपायर से भिड़ने की चुकाई भारी कीमत, ICC ने दिग्गज को सुनाई ऐसी सजा, हर कोई हैरान

टी20 वर्ल्ड कप में अंपायर से भिड़ने की चुकाई भारी कीमत, ICC ने दिग्गज को सुनाई ऐसी सजा, हर कोई हैरान

T20 World Cup 2026: आईसीसी ने अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद नबी पर सख्त एक्शन लिया है. नबी ने टी20 वर्ल्ड कप के जारी संस्करण में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान अंपायर से बहस की थी.

By : शिवम | Updated at : 12 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी ने अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर जुर्माना लगाया है, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन किया. नबी पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि बुधवार (11 फरवरी) को हुए इस मैच में दो सुपर ओवर देखने को मिले थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मोहम्मद नबी को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए है, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने” से जुड़ा है. बता दें कि ये घटना अफगानिस्तानी पारी के 14वें ओवर में हुई.

अंपायर से क्यों भिड़े थे मोहम्मद नबी?

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 42 गेंदों में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन जब वह आउट हुए तो मैच फंस गया. टीम में शामिल सबसे अनुभवी प्लेयर मोहम्मद नबी से उम्मीद थी कि वो जीत तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए. आउट होने से पहले 14वें ओवर की शुरुआत में वह अंपायर से भिड़ गए.

ये ओवर लुंगी एनगिडी डाल रहे थे, उन्होंने अपने दोनों हाथ पर रिस्ट बैंड पहने थे. ये हलके पीले रंग के थे, जैसी दक्षिण अफ्रीका टीम की जर्सी है. लेकिन नबी को लगा कि ये सफेद रंग की है, उन्होंने अंपायर से इसे हटवाने के लिए कहा. इस दौरान नबी बहुत नाराज दिख रहे थे, जबकि एनगिडी को जब पता चला कि नबी इस बात का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने इसे तुरंत हटा भी लिया था.

डबल सुपर ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका

188 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान 187 रन पर ऑलआउट हो गई. मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर हुआ, उसमें भी दोनों टीम का स्कोर बराबर रहा तो दूसरा सुपर ओवर हुआ. इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन पहली गेंद डॉट खेलने के बाद वह अगली गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद गुरबाज ने 3 लगातार छक्के मारकर मैच फिर बना दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर वह आउट हो गए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket World Cup Afghanistan Cricket Team Mohammad Nabi T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश के Gen G ने बता दिया भारत के साथ कैसे होने चाहिए रिश्ते ?
BHEL Stake Sale Explained | Green Shoe Option क्या है? | Paisa Live
Bangladesh Election 2026 : Sheikh Hasina के तख्तापलट के बाद पहली बार चुनाव..किसकी बनेगी सरकार ?
Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश पहुंचा ABP News ... समझिए ये चुनाव कैसे तय करेगा भविष्य ?
India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को फंसा दिया!
भारत से ज्यादा बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ, पड़ोसी देश संग डील कर ट्रंप ने भारत को फंसा दिया!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
महाराष्ट्र: लातूर पिटाई मामले पर सियासत गर्म, उद्धव गुट बोला- 'टोपी पहनकर सफर करना...'
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
बांग्लादेश के जिस नेता ने की थी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की बात, वो किस पार्टी से लड़ा चुनाव?
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
O' Romeo First Review Out: आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म', शाहिद-तृप्ति ने कर दिया कमाल
आ गया 'ओ रोमियो' का फर्स्ट रिव्यू, 'बाप लेवल की है ये फिल्म'
हेल्थ
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड लोगों को बना रहा शुगर का मरीज, नेपाल में शुरू हुई रिसर्च बनेगी गेम-चेंजर
शिक्षा
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, UPSC ने IES और ISS पदों पर निकाली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Rahul Gandhi Membership: राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म हुई तो क्या होगा नुकसान? जान लें सभी नियम
राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म हुई तो क्या होगा नुकसान? जान लें सभी नियम
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget