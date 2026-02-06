2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज कल यानी शनिवार, 7 फरवरी से होगा. फैंस इस वैश्विक टूर्नामेंट के शुरू होने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि टी20 विश्व कप के पहले ही दिन तीन मैच हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही पहले दिन एक्शन में दिखेंगे. यहां आपको पहले दिन के तीनों मुकाबलों की सभी जरूरी डिटेल्स मिलेंगी.

पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच पहला मैच

2026 टी20 विश्व कप का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे इस मैच की शुरुआत होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

नीदरलैंड्स की टीम- माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, जैच लायन कैचेट, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (डब्ल्यू/सी), नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन, साकिब जुल्फिकार और फ्रेड क्लासेन

पाकिस्तान की टीम- फखर जमान, सैम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नाफे (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक

वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच दूसरा मैच

बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में आई स्कॉटलैंड शनिवार को वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

स्कॉटलैंड की टीम- माइकल जोन्स, मार्क वाट, ब्रैंडन मैकमुलन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), ओलिवर डेविडसन, ब्रैड क्यूरी, ज़ैनुल्लाह इहसान, ब्रैड व्हील, सफ़यान शरीफ़, माइकल लीस्क, जॉर्ज मुन्सी, फिनले मैकक्रीथ और क्रिस ग्रीव्स

वेस्टइंडीज की टीम- ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज़, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेसन होल्डर, अकील होसेन, मैथ्यू फोर्ड, शमर जोसेफ, शिम्रोन हेटमायर, गुडाकेश मोती, रोमारियो शेफर्ड और जेडेन सील्स

भारत और यूएसए के बीच तीसरा मैच

टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन का तीसरा मैच भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. टीवी पर आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच जियोस्टार पर लाइव आएगा.

भारत की टीम- अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर

यूएसए यानी अमेरिका की टीम: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति