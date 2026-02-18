हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज

टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) के बीच ICC ने बुधवार को रैंकिंग अपडेट कर दी है. टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग (ICC T20 Ranking Batsman) के टॉप-10 में 4 भारतीय खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं.

By : शिवम | Updated at : 18 Feb 2026 05:18 PM (IST)
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा कायम है. टॉप-10 टी20 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ी हैं. अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. ईशान किशन भी अब टॉप-10 में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार 2 अर्धशतक जड़े. जानिए कौन किस पोजीशन पर काबिज है.

अभिषेक शर्मा (1)

अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. वह 891 रेटिंग के साथ टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में शुरुआती 2 मैचों में वह एक भी रन नहीं बना पाए. अभिषेक यूएसए के खिलाफ 'गोल्डन डक' का शिकार हुए थे. नामीबिया के खिलाफ बाहर रहने वाले ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वापसी की, लेकिन उस मैच में भी खाता नहीं खोल पाए.

तिलक वर्मा (4)

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में तिलक वर्मा चौथे नंबर पर हैं. ताजा अपडेट में उन्हें एक पायदान का फायदा हुआ है, पहले वह पांचवें स्थान पर थे. तिलक के 751 रेटिंग पॉइंट्स हैं. तिलक ने टी20 वर्ल्ड कप के शुरूआती 3 मैचों में 75 रन बनाए हैं. हर मैच में उन्होंने 25 रन बनाए.

सूर्यकुमार यादव (6)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में शामिल हैं. यूएसए के खिलाफ उन्होंने नाबाद 84 रन बनाए थे, नामीबिया के खिलाफ सूर्य ने 12 और पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाए. 747 रेटिंग के साथ सूर्या रैंकिंग में छठे नंबर पर हैं.

ईशान किशन (8)

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के ईशान किशन को बड़ा फायदा हुआ है, उन्होंने 17 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-10 में जगह बनाई. आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान 732 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर आ गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज से पहले ईशान टॉप-50 में भी नहीं थे.

ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, इससे पहले दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने अर्धशतक (61) जड़ा था. यूएसए के खिलाफ हालांकि वह सिर्फ 20 रन बना पाए थे.

Published at : 18 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Abhishek Sharma ICC T20 Rankings Tilak Varma INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026
