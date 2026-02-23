सुपर-8 में भारत की करारी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी बने हार की बड़ी वजह

T20 WC 2026 IND vs SA: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया पूरी तरह दबाव में नजर आई. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 187 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया. जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 111 रन पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला 76 रन से गंवा दिया.

इस हार के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. खासतौर पर पांच खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं.

अभिषेक शर्मा की खराब शुरुआत

युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने इस मैच में आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उनका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं दिखा. उन्होंने 12 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. पारी के दौरान कई डॉट गेंदें खेलने से टीम पर दबाव बढ़ता गया.

वरुण चक्रवर्ती का महंगा स्पेल

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से उम्मीद थी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलेंगे, लेकिन उन्होंने चार ओवर में 45 रन खर्च कर दिए. शुरुआती झटकों के बाद साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाने का मौका था, जिसे भारत भुना नहीं सका.

तिलक वर्मा का संघर्ष जारी

मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा. वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. उनकी जल्दी विकेट गिरने से टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर पड़ गया.

हार्दिक पंड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन फीका

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या गेंद और बल्ले दोनों से असर नहीं छोड़ पाए. गेंदबाजी में उन्होंने चार ओवर में 45 रन दिए, जिसमें आखिरी ओवर में 20 रन भी शामिल थे. बल्लेबाजी में भी वह 18 रन ही बना सके.

वॉशिंगटन सुंदर नहीं दिखे बेअसर

प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में खास प्रभाव नहीं डाल सके. उन्होंने दो ओवर में 17 रन दिए और बल्लेबाजी में भी 11 रन बनाकर आउट हो गए.

इस हार के बाद भारतीय टीम पर सुपर-8 के अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ गया है. टीम को अब वापसी के लिए अपनी कमजोरियों पर जल्द काम करना होगा.