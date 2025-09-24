हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार

T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार

भारत का टी20 क्रिकेट में दबदबा बरकरार है. टीम इंडिया ने कई मुकाबलों में ऐसे स्कोर बनाए और हासिल किए हैं, जिनमें मैच का एग्रीगेट 400 से ज्यादा पहुंच गया है.आइए जानते हैं भारत के सबसे हाई-एग्रीगेट मैच

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Sep 2025 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

T20I Record: टी20 क्रिकेट को तेज और रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है. यहां हर गेंद पर रन बनते हैं और दर्शकों को चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलती है. भारतीय टीम भी इस मामले में पीछे नहीं है. टीम इंडिया ने कई मुकाबलों में ऐसे स्कोर बनाए और हासिल किए हैं, जिनमें मैच का कुल योग 400 से ज्यादा पहुंच गया है. आइए जानते हैं भारत के अब तक के सबसे हाई-एग्रीगेट (कुल रन वाले) मैचों के बारे में.

भारत बनाम वेस्टइंडीज (लॉडरहिल, 2016)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 अगस्त 2016 को लॉडरहिल में खेला गया मुकाबला आज भी यादगार है. दोनों टीमों ने मिलकर सिर्फ 40 ओवर में 489 रन ठोक डाले. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, वहीं भारत ने भी पूरे दमखम से जवाब दिया. यह मुकाबला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट बना.

भारत बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद, 2024)

इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला भी रनों की बारिश से भरा रहा. इस मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 461 रन बने थे. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर चौके-छक्के लगाए और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (गुवाहाटी, 2022)

गुवाहाटी की पिच भी हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इस पिच पर 2 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया मैच भी रनों से भरा रहा. इस मुकाबलों में दोनों टीमों ने मिलकर 458 रन बनाए. यह मुकाबला पूरी तरह से हाई-स्कोरिंग रहा, जहां गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो गए थे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (गुवाहाटी, 2023)

28 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने-सामने आए. इस मैच में दोनो टीमों ने मिलकर कुल 447 रन बना दिए थे. इस दौरान बल्लेबाजों ने बेखौफ होकर रन बटोरे और स्टेडियम में हर छोर पर चौको-छक्को की बारिश की.

आयरलैंड बनाम भारत (डबलिन, 2022)

28 जून 2022 को डबलिन में खेले गए मुकाबले में भी भारत और आयरलैंड के बीच जबरदस्त रन बने थे. दोनो टीमों ने मिलकर 446 रन जोड़ दिए थे. इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने जमकर चुनौती दी, लेकिन भारत ने मैच में अपना दबदबा बनाए रखा था. 

Published at : 24 Sep 2025 06:31 AM (IST)
Tags :
T20I Record IND Vs WI IND VS AUS IND VS SA
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
Asia Cup: पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान की जीत के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल? श्रीलंका फाइनल की रेस से बाहर; जानें ताजा अपडेट
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget