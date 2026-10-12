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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देश, टीम इंडिया के नाम 'दोहरा शतक'

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देश, टीम इंडिया के नाम 'दोहरा शतक'

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर है. यहां देखिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 देशों की लिस्ट.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 12 Oct 2026 09:04 PM (IST)
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टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ने अपनी जीत से खास पहचान बनाई है. छोटे फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और जीत के मामले में टीम ने कई बड़े देशों को पीछे छोड़ा है. पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत क्रिकेट देश भी इस रिकॉर्ड लिस्ट में भारत से पीछे हैं. खास बात ये है कि भारत टी20 इंटरनेशनल में जीत का दोहरा शतक लगा चुका है. इस रिकॉर्ड लिस्ट में सिर्फ आईसीसी के फुल मेंबर देशों को शामिल किया गया है, एसोसिएट देशों को नहीं.

भारतीय क्रिकेट टीम टी20 इंटरनेशनल में 200 से ज्यादा मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम है. कोई भी देश इस मामले में उसके आस-पास भी नहीं है. एशियन गेम्स के से पहले जापान के खिलाफ जीत भारत की 200वीं जीत थी. इस फॉर्मेट में अब तक टीम इंडिया 203 मैच जीत चुकी है.

पाकिस्तान दूसरे नंबर पर

इस रिकॉर्ड लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. पाकिस्तान ने 303 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें उसे 176 मुकाबलों में जीत मिली. जीत की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारतीय टीम से पीछे है.

दक्षिण अफ्रीका ने 235 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 129 जीत दर्ज कीं. इस आंकड़े के साथ टीम इस सूची में तीसरे स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका इस फॉर्मेट में मजबूत टीमों में गिना जाता है.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 5 में

इंग्लैंड ने 233 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और 128 मैचों में जीत हासिल की. वो चौथे स्थान पर है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 229 मैचों में 127 जीत दर्ज कीं और वो 5वें नंबर पर है.

सिर्फ फुल मेंबर देशों के आंकड़े शामिल

इस रिकॉर्ड लिस्ट में सिर्फ आईसीसी के फुल मेंबर देशों के आंकड़े लिए गए हैं. एसोसिएट देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. 

यह भी पढ़ें:

3-4 शतक की थी तैयारी, फिर क्यों लिया टेस्ट से संन्यास; विराट कोहली पर दिग्गजों का खुलासा

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
T20 International TEAM INDIA
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