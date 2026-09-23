टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के टॉप-10 गेंदबाज, नंबर-1 पर PAK के अबरार अहमद

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद ने शानदार छलांग लगाते हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज का स्थान हासिल कर लिया है. अबरार पहली बार इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान को पीछे छोड़ा है.

अबरार अहमद के 736 रेटिंग अंक हैं, जबकि राशिद खान 735 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दोनों गेंदबाजों के बीच सिर्फ एक रेटिंग अंक का फर्क है. अबरार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने पहली बार टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है.

टॉप-10 में इन गेंदबाजों का नाम

ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद 3 और ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा 4 नंबर पर हैं. भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 6 नंबर पर हैं. श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 7वें स्थान पर हैं.

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज 8वें नंबर पर हैं. श्रीलंका के महीश तीक्षणा भी 658 रेटिंग अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं. भारत के जसप्रीत बुमराह 650 अंक के साथ 10 नंबर पर हैं.

पाकिस्तान के लिए भी खास उपलब्धि

अबरार अहमद का नंबर-1 बनना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खास है. उन्होंने दुनिया के कई बड़े गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में सबसे ऊपर जगह बनाई है. वहीं, टॉप-10 में पाकिस्तान के अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज शामिल हैं.

इस रैंकिंग में भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह टॉप-10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं. अबरार के नंबर-1 बनने के साथ टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में एक नया बदलाव देखने को मिला है.

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