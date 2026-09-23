IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में दुनिया के टॉप-10 गेंदबाज, नंबर-1 पर PAK के अबरार अहमद

टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के टॉप-10 गेंदबाज, नंबर-1 पर PAK के अबरार अहमद

अबरार अहमद ने टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में बड़ा कमाल किया है. पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद 736 रेटिंग अंक के साथ नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 23 Sep 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद ने शानदार छलांग लगाते हुए दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज का स्थान हासिल कर लिया है. अबरार पहली बार इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान को पीछे छोड़ा है.

अबरार अहमद के 736 रेटिंग अंक हैं, जबकि राशिद खान 735 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दोनों गेंदबाजों के बीच सिर्फ एक रेटिंग अंक का फर्क है. अबरार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने पहली बार टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का चौथा तेज गेंदबाज भी चोटिल, ODI सीरीज से पहले इंजरी की भरमार
दक्षिण अफ्रीका का चौथा तेज गेंदबाज भी चोटिल, ODI सीरीज से पहले इंजरी की भरमार
क्रिकेट
एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा

टॉप-10 में इन गेंदबाजों का नाम

ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के आदिल राशिद 3 और ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा 4 नंबर पर हैं. भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 6 नंबर पर हैं. श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 7वें स्थान पर हैं.

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज 8वें नंबर पर हैं.  श्रीलंका के महीश तीक्षणा भी 658 रेटिंग अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं. भारत के जसप्रीत बुमराह 650 अंक के साथ 10 नंबर पर हैं.

पाकिस्तान के लिए भी खास उपलब्धि

अबरार अहमद का नंबर-1 बनना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी खास है. उन्होंने दुनिया के कई बड़े गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में सबसे ऊपर जगह बनाई है. वहीं, टॉप-10 में पाकिस्तान के अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज शामिल हैं.

इस रैंकिंग में भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह टॉप-10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं. अबरार के नंबर-1 बनने के साथ टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में एक नया बदलाव देखने को मिला है.

यह भी पढ़ें:

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Abrar Ahmed T20 International Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का चौथा तेज गेंदबाज भी चोटिल, ODI सीरीज से पहले इंजरी की भरमार
दक्षिण अफ्रीका का चौथा तेज गेंदबाज भी चोटिल, ODI सीरीज से पहले इंजरी की भरमार
क्रिकेट
एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
एक साल में सबसे ज्यादा रन, शेफाली वर्मा के नाम दर्ज हुआ 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराया, अंतिम ओवर में चेज किया 339 का टारगेट
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
बिहार
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
पटना में होगी मां सीता महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना, सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
Live: EC विवाद पर बोलीं ममता - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Live: ममता बनर्जी बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, BJP ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
इंडिया
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget