टी20 में कितने खिलाड़ियों ने लगाए 1000 छक्के? भारतीयों में सबसे आगे कौन

टी20 क्रिकेट में छक्के लगाकर मैच का रुख पलटना हर बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता. इस फॉर्मेट में कई खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन 1000 छक्कों का आंकड़ा पार करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने अपने करियर में 1000 से ज्यादा छक्के लगाकर ये खास रिकॉर्ड बनाया है. वहीं, भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा सबसे आगे हैं. आइए जानते हैं कि इस सूची में कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं.

रिकॉर्ड के मुताबिक, टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल हैं. उनके नाम कुल 1056 छक्के दर्ज हैं. इस मामले में वो दुनिया के बाकी बल्लेबाजों से आगे हैं.

दूसरे नंबर पर हैं कीरोन पोलार्ड

वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उनके नाम 982 छक्के दर्ज हैं. वो 1000 छक्कों के आंकड़े के करीब जरूर हैं, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं. पोलार्ड ने दुनिया भर की टी20 लीग में खेलते हुए अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से पहचान बनाई है.

भारतीयों में रोहित शर्मा सबसे आगे

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा इस सूची में सबसे आगे हैं. उपलब्ध रिकॉर्ड में उनके नाम 555 छक्के दर्ज हैं. रोहित अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने आईपीएल और दूसरे टी20 मुकाबलों में कई शानदार पारियां खेली हैं.

विराट कोहली भी हैं प्रमुख नाम

विराट कोहली भी टी20 क्रिकेट के बड़े बल्लेबाजों में शामिल हैं. लेकिन, भारतीय खिलाड़ियों के बीच छक्कों की मौजूदा रैंकिंग और उनकी सटीक संख्या बताने के लिए अपडेटेड रिकॉर्ड देखना जरूरी है.

कुल मिलाकर, टी20 क्रिकेट में 1000 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं. कीरोन पोलार्ड दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा सबसे आगे हैं.

यह भी पढ़ें:

एबी डिविलियर्स का विराट कोहली पर ताजा बयान, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए