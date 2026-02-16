हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT-20 World Cup 2026: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 से बाहर? टीम इंडिया के साथ यूएसए की चमकेगी किस्मत

T-20 World Cup 2026: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 से बाहर? टीम इंडिया के साथ यूएसए की चमकेगी किस्मत

IND VS PAK: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को टीम इंडिया के खिलाफ 61 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा. भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर सुपर 8 से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 16 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan May Be Out Of The Super 8s Of The T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच बीती रात यानी 15 फरवरी को हुआ, जिसमें पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने 175 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में, पाकिस्तान की पूरी टीम महज 114 रनों पर सिमट गई. इस हार ने न केवल पाकिस्तान का गौरव तोड़ा है, बल्कि उनके सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

पाकिस्तान का प्वाइंट्स टेबल पर बुरा हाल

टीम इंडिया से मिली हार के साथ ही पाकिस्तान ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर चला गया है. अब सुपर-8 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा है, उन्हें बुधवार यानी 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाला अपना आखिरी मैच को हर हाल में जीतना होगा. यदि वे नामीबिया को हरा देते हैं, तो 6 अंकों के साथ वे सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे.

अगर पाकिस्तान हारा, तो यूएसए की चमकेगी किस्मत

अगर नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हार जाता है, तो वे सीधे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. ऐसी स्थिति में यूएसए के लिए सुपर 8 के रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि, अमेरिका का क्वालीफिकेशन भारत और नीदरलैंड्स के मैच पर भी निर्भर करेगा. अगर नीदरलैंड्स भारत को हरा देता है, तो फैसला नेट रन रेट (NRR) के आधार पर होगा, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है. टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम का हरा पाना बेहद मुश्किल होगा.

टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंची

पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को मिली शानदार के बाद ग्रुप-ए में टॉप पर बनी हुई है. भारतीय टीम का अगला मुकाबला बुधवार यानी 8 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा. इस मैच में जीत भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी, जबकि हार की स्थिति में ग्रुप का समीकरण काफी पेचीदा हो सकता है. हालांकि, अभी टीम इंडिया अपने ग्रुप से सुपर 8 में जाने वाली पहली टीम है.

Published at : 16 Feb 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
PAK Vs NAM Cricket News IND Vs NED IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान को रौंदकर सूर्यकूमार यादव ने भरी हुंकार, कहा- 'बहुत अच्छा लगा कि...'
पाकिस्तान को रौंदकर सूर्यकूमार यादव ने भरी हुंकार, कहा- 'बहुत अच्छा लगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy
India Vs Pakistan Match: पाकिस्तान हाथ मलता रह गया! | IND Vs PAK | Shoaib Akhtar
Akhilesh Yadav के साथ सिद्दीकी...'27' में साइकिल दौड़ेगी? | UP Politics | CM Yogi | ABP News
India Vs Pakistan Match: कोलंबो में भारत- पाक का मुकाबला ! | T20 World Cup
Sandeep Chaudhary: गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे...देश का माहौल बिगाड़ेंगे! | Tipu-Shivaji Remark | Owaisi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
बिहार
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', PAK के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता
इंडिया
Weather Forecast: सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
सर्दी खत्म होते ही मौसम का यूटर्न, 8 राज्यों में बारिश, दिल्ली-यूपी से पंजाब-हरियाणा तक चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान को रौंदकर सूर्यकूमार यादव ने भरी हुंकार, कहा- 'बहुत अच्छा लगा कि...'
पाकिस्तान को रौंदकर सूर्यकूमार यादव ने भरी हुंकार, कहा- 'बहुत अच्छा लगा कि...'
बॉलीवुड
O'Romeo BO Day 3 Worldwide: तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन
तीन दिन बाद भी 'ओ'रोमियो’ की नहीं हो पाई शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- वर्ल्डवाइड कलेक्शन
जनरल नॉलेज
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
दूर-दूर तक बदबू और नरक से बदतर हालात, जहां पानी की जगह तैरता है कचरे का पहाड़
शिक्षा
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
RRB NTPC 2026: 16 मार्च से शुरू होगी CBT 1 परीक्षा, देखें शेड्यूल
हेल्थ
Government Cancer Scheme: अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
अब जिला अस्पतालों में भी आसानी से होगी कीमोथैरेपी, जानें क्या है केंद्र सरकार का प्लान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget