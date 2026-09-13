भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस, बदल गया मैच का समय!

भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे, लेकिन मेजबान देश अफगानिस्तान है. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए अरुण जेटली स्टेडियम अफगानिस्तान को होमग्राउंड के रूप में दिया है. आज भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच खेला जाना है. इस मैच की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

क्रिकबज से लेकर कई मीडिया रिपोर्ट में शनिवार तक भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 के शुरू होने का समय 7 बजे दिया गया था. शाम साढ़े 6 बजे टॉस की टाइमिंग बताई गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है. सब जगह नई टाइमिंग भी अपडेट कर दी गई है. इसका मतलब साफ है कि भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 का समय बदला गया है.

कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान पहला टी20?

भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत साढ़े 7 बजे होगी. यानी मैच की टाइमिंग में 30 मिनट का बदलाव हुआ है. एबीपी लाइव ने भी अपनी कई रिपोर्ट में मैच शुरू होने का समय सात बजे बताया है, क्योंकि पहले टाइमिंग 7 बजे की थी. पर अब साफ है कि पहला टी20 शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा.

कहां देखें भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स?

भारत और अफगानिस्तान के पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग आप फैनकोड ऐप और वेबसाइट दोनों पर देख सकेंगे. एबीपी लाइव पर भी आपको इस मुकाबले के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे.

भारतीय टीम का फुल स्क्वाड- श्रेयस अय्यर (कप्तान ), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान का स्क्वाड- इब्राहिम जादरान (कप्तान), दारविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजइ, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदिन नायब, नांगेलिया खरोटे, अब्दुल्लाह अहमदजइ, फजलहक फारूकी, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद.

यह भी पढ़ें-

भारत से डिफेंड नहीं हुए 212 रन, अफगानिस्तान ने मैच कराया टाई; फिर हुए 2 सुपर ओवर