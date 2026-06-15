143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया

IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया

IND A vs SL A Scorecard: ट्राई सीरीज के मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 265 रन बनाए हैं. सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने अर्धशतक लगाकर महफिल लूटी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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India A vs Sri Lanka A Scorecard: भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बना दिए हैं. वैभव सूर्यवंशी से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे सीनियर बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बाद सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम की अर्धशतकीय पारियों ने टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी केवल 21 रन बना सके. वहीं श्रीलंकाई गेंदबाज विजयकांत ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.

टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह, दोनों बल्लेबाज 39 के स्कोर तक अपना-अपना विकेट खो चुके थे. ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की 52 रनों की पार्टनरशिप ने जैसे-तैसे टीम इंडिया को 100 के करीब पहुंचाया.

143 पर थे 7 विकेट, IPL के सितारों ने मचाई धूम

एक समय टीम इंडिया ने केवल 2 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे, मगर अगले 52 रनों के भीतर भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवा दिए. देखते ही देखते टीम इंडिया ने 143 के स्कोर तक 7 विकेट खो दिए थे. भारतीय टीम के लिए 200 के स्कोर तक भी पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था.

यहां से सूर्यांश शेडगे और विप्रज निगम ने भारतीय पारी को संभाला और 104 रनों की बहुमूल्य साझेदारी कर दी. IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले विप्रज निगम ने 49 गेंदों में 51 रन बनाए. वहीं पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने 66 गेंद में 72 रन की पारी खेली.

श्रीलंका को हरा चुकी है टीम इंडिया

इस ट्राई सीरीज में यह दूसरा मौका है, जब भारत और श्रीलंका की टीम आमने-सामने आई हैं. पहली भिड़ंत में इंडिया ए ने श्रीलंका को 8 रनों से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की थी. उसके बाद टीम इंडिया को अफगानिस्तान ने डीएलएस पद्धति से 4 रनों से हराया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
India A Suryansh Shedge Vipraj Nigam IND A Vs SL A Sri Lanka A
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