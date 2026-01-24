भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को रायपुर में हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए भारत ने अपने 2 विकेट 6 रन पर गंवा दिए थे. संजू सैमसन के बाद अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे, लेकिन फिर ईशान किशन (76) और सूर्यकुमार यादव (82) ने तूफानी पारी खेलकर इस बड़े लक्ष्य को मामूली बना दिया.

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन की जमकर तारीफ की और उनसे पूछा "209 रनों का लक्ष्य है, 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं. मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इस तरह बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा. आज ऐसा क्या हो गया था?" इस पर ईशान किशन ने जवाब दिया, "गेंद मुझे बहुत अच्छी दिख रही थी, मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि ये (न्यूजीलैंड के गेंदबाज) मुझे किसी अच्छी गेंद पर आउट भी कर देंगे. अच्छी गेंद पर भी मुझे यही लग रहा था कि मैं उसे आराम से खेल दूंगा."

सोशल मीडिया से बना ली दूरी

ईशान किशन ने सूर्या से कहा कि आपके मन में क्या था? इस पर सूर्या ने कहा, "कभी हम घर जाते हैं तो दिमाग में चलता है कि वहां भी एक कोच बैठा है, जिसके साथ शादी की है. वो भी मुझे बोलती रहती हैं कि आपको कुछ समय लेना चाहिए. वो मुझे अच्छे से जानती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा समय लेते हैं. आखरी मैच में भी लिया, आज भी लिया. मैं नेट पर तो अच्छा ही खेल रहा था, लेकिन मैच में स्कोर नहीं कर पा रहा था. फिर थोड़ा ब्रेक मिला, घर गया, सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली. 3 हफ्तों में अच्छा अभ्यास किया और सबसे जरुरी खुश रहना है."

अभिषेक शर्मा के लिए क्या बोले सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "और ये बातों को बंद करना था दुनिया के सामने कि सिर्फ अभिषेक शर्मा रन बनाएगा तभी भारत जीतेगा. ईशान रन बनाएगा तब भी भारत जीतेगा. हालांकि अभिषेक शर्मा भी मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं और चाहता हूं कि हर मैच में वो रन बनाए. ये टीम गेम है, पूरे 11 खिलाड़ियों की वजह से ही टीम जीतती है."