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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान मैच के बाद क्यों नाराज हुए कुलदीप? सूर्यकुमार ने खोला बड़ा राज

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद क्यों नाराज हुए कुलदीप? सूर्यकुमार ने खोला बड़ा राज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान का मैच समाप्त होने के बाद कुलदीप यादव और सूर्यकुमार यादव का गुस्सा करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था. अब सूर्या ने उस घटना पर चुप्पी तोड़ी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Aug 2026 02:28 PM (IST)
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इस साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था. कुलदीप ने कप्तान सूर्या से हाथ जरूर मिलाया लेकिन उनके कंधे को हल्का धक्का देकर बिना नजर मिलाए वहां से चले गए थे. सूर्यकुमार यह दृश्य देख चौंक उठे थे. अब पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस पूरी घटना पर से पर्दा उठाया है.

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव ने एक आसान कैच छोड़ दिया था और उन्होंने कैच को लपकने के लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं किया था. टूर्नामेंट में टीम इंडिया के कप्तान रहे सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उस घटना से पहले ही कुलदीप काफी नाराज हो चुके थे, क्योंकि उन्हें गेंदबाजी नहीं मिल रही थी.

सूर्या ने बताया पूरा किस्सा

आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने बताया - मैच शुरू हो गया था, वो काफी निराश थे और बॉलिंग करना चाहते थे. मैंने अक्षर पटेल का स्पेल पूरा करवा दिया, वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की. वो सोच रहे थे कि, 'मेरी बॉलिंग क्यों नहीं आ रही है?'

सूर्या ने आगे कहा - जब कुलदीप लॉन्ग-ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, तब एक कैच उठा और वह एक आसान कैच था, जिसे उन्होंने ड्रॉप कर दिया. मुझे उस क्षण बहुत गुस्सा आया. अगर प्रयास करते वक्त कैच छूट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की.

उस घटना को लेकर हार्दिक पांड्या ने भी कुलदीप पर गुस्सा निकाला था. जब मैच खत्म हुआ, भारत को जीत मिली थी. कुलदीप ने सूर्यकुमार यादव से नजर नहीं मिलाई और उनके कंधों को धक्का देकर वहां से चले गए थे.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी बने ईस्ट जोन के नए कप्तान, ईशान किशन की ली जगह

दोनों गुस्से से लाल

सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि जब उनकी और कुलदीप की मैच के बाद मुलाकात हुई तो दोनों ने एक-दूसरे को गुस्से से देखा. सूर्या ने माना कि स्क्रीन पर चाहे उनके चेहरे के भाव गुस्से वाले थे, लेकिन वह कोई गंभीर मुद्दा नहीं था. अहमदाबाद जाने के बाद सूर्यकुमार को उसी घटना पर एक रील बनाने का ख्याल आया. उसके बाद उनकी रील ने भी सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav SURYAKUMAR YADAV
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