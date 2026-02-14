Suryakumar Yadav Press Conference For IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी, रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जवाब दे दिए. सूर्या ने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है. नामीबिया के खिलाफ पिछले मैच में अभिषेक पेट में इंफेक्शन के कारण भारत की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो सके थे. तो आइए जानते हैं कि सूर्या ने पीसी ने क्या कुछ कहा.

अभिषेक शर्मा खेलेंगे

सूर्या ने साफ कर दिया कि अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे. अभिषेक का प्लेइंग 11 में वापस आना टीम इंडिया के लिए बड़ा बूस्ट होगा.

उस्मान तारिक के खिलाफ टीम इंडिया की तैयारी

सूर्या ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के खिलाफ बगैर तैयारी के नहीं आ सकती है, जिन्होंने अपने रुकने वाले अपरंपरागत एक्शन से सुर्खियां बटोरीं. आगे सूर्या ने कहा कि अगर सवाल सिलेबस के बाहर का भी हो, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं. वह एक अलग ही व्यक्तित्व हैं, लेकिन हम उनके सामने सरेंडर नहीं कर सकते. हम सभी बहुत उत्साहित हैं.

अपडेट जारी है...