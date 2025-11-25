हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव ने बता दिया, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किसके बीच होगा? कर दी हैरतअंगेज भविष्यवाणी

Suryakumar Yadav on T20 World Cup 2026: ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट में कुल 20 टीम भाग लेंगी और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 10:21 PM (IST)
25 नवंबर को ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल घोषित कर दिया है. शेड्यूल का एलान होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में पहुंचने वाली टीमों पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है. टीम इंडिया का सबसे पहला मैच 7 फरवरी को USA के साथ होगा. गत चैंपियन भारत ग्रुप A में है, जिसमें पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया भी हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल अनाउंसमेंट के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से फाइनल में जाने वाली टीमों के बारे में सवाल किया गया. सूर्यकुमार ने जवाब देते हुए कहा कि फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे. बता दें कि फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. वहीं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच पर हरमनप्रीत कौर ने भी कप्तान सूर्यकुमार का समर्थन किया.

भारत को अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा से यही सवाल पूछा गया, तो रोहित ने कहा कि फाइनल में कोई भी जाए, वो सिर्फ भारतीय टीम को कप उठाते देखना चाहते हैं. रोहित को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है.

ग्रुप A में है भारत, पाकिस्तान भी

विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे, पहला मैच 7 फरवरी को होगा और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को होगा. भारत और पाकिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जिसमें USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया भी मौजूद हैं. भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA के साथ खेलेगा, जबकि भारत-पाकिस्तान महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा.

विश्व कप में कुल 20 टीम भाग ले रही होंगी, ठीक 2024 वर्ल्ड कप की तरह. उन्हें पांच-पांच टीमों के 4 ग्रुप में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप के टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीम सुपर-8 चरण में जाएगी. सुपर-8 चरण की टेबल में टॉप-4 टीमों के बीच सेमीफाइनल और फिर 8 मार्च को खिताबी मुकाबला होगा.

नीरज शर्मा
Published at : 25 Nov 2025 10:21 PM (IST)
T20 World Cup Final T20 World Cup Schedule SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026
