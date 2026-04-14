सूर्यकुमार यादव पर लटकी तलवार, कप्तानी छिनने के साथ टीम इंडिया से होंगे बाहर?

Questions On Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इससे पहले मेन इन ब्लू ने सूर्या की कप्तानी में 2025 का एशिया कप जीता था. लेकिन अगले यानी 2028 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव पर तलवार लटकती हुई नजर आने लगी है.

सूर्या पर सिर्फ कप्तानी छिनने का नहीं, बल्कि टीम इंडिया से बाहर होने का भी खतरा मंडराने लगा है. तो आइए जानते हैं कि आखिर अचानक क्यों वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान पर टीम से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा.

सूर्यकुमार यादव पर क्यों मंडराया खतरा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई में बताया गया कि भले ही सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन बैटिंग में खराब फॉर्म उनके लिए खतरे की घंटी बन रहा है. उन्होंने टी20 विश्व कप में 242 रन जरूर बनाए थे, लेकिन बड़े मैचों में ज्यादातर फ्लॉप ही नजर आए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में सूर्या गोल्डन डक पर आउट हो गए थे. इसी तरह टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के खिलाफ उनका बल्ला खामोश रहा था.

सूर्या के लिए यूके की टी20 सीरीज होगी अहम

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जून और जुलाई में भारत का इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा सूर्या के लिए काफी अहम होगा. इस दौरे पर सूर्या की बैटिंग पर बारीकी से नजर रखी जाएगी.

यह दौरा तय कर सकता है कि भारत के मौजूदा टी20 कप्तान को अगले 2 सालों का फेज मिलेगा या नहीं. अगले 2 सालों में 2028 का टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट शामिल हैं.

सूर्यकुमार यादव का अंतर्राष्ट्रीय करियर

बात करें सूर्या के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो अब तक उन्होंने 1 टेस्ट, 37 वनडे और 113 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. मौजूदा वक्त में वह मुख्यत: भारत के लिए टी20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं. सूर्या ने इकलौते टेस्ट में 8 रन बनाए. वनडे की 35 पारियों में उन्होंने 25.76 की औसत से 773 रन स्कोर किए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 107 पारियों में सूर्या ने 36.35 की औसत और 162.94 स्ट्राइक रेट से 3272 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल रहे.

यह भी पढ़ें: रातों-रात स्टार बने प्रफुल्ल हिंगे... 24 घंटे के अंदर 1 हजार से 4 लाख के करीब पहुंचा फॉलोअर्स का आंकड़ा