स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-रोहित के साथ इस खास क्लब में शामिल होंगे सूर्यकुमार यादव, चौथे टी20 में रच सकते हैं इतिहास

विराट-रोहित के साथ इस खास क्लब में शामिल होंगे सूर्यकुमार यादव, चौथे टी20 में रच सकते हैं इतिहास

IND vs NZ 4th T20 Stats: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एक ऐतिहासिक कारनामा कर सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच 28 जनवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. इस शृंखला में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी चर्चा का केंद्र बने रहे हैं, जो लगातार 2 पारियों में अर्धशतक लगा चुके हैं. सूर्यकुमार इस सीरीज की 3 पारियों में अब तक 171 रन बना चुके हैं और अब वो इतिहास रचनी की दहलीज पर खड़े हैं.

सूर्यकुमार यादव रचेंगे इतिहास

सूर्यकुमार यादव अब तक अपने 102 मैचों के टी20 करियर में 2,959 रन बना चुके हैं. वो चौथे टी20 मैच में 41 रन और बना लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में 3 हजार रन पूरे करने वाले केवल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले भारतीयों में केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ऐसा कर पाए हैं. वहीं दुनिया के सभी क्रिकेटरों की बात करें, अभी तक केवल 11 खिलाड़ी ही 3,000 टी20 रनों का आंकड़ा पार कर पाए हैं.

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास लेने से पूर्व 4,231 रन बनाए थे. विराट कोहली भी टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, जिन्होंने अपने करियर में 4,188 रन बनाए.

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन

  • 4,231 रन - रोहित शर्मा
  • 4,188 रन - विराट कोहली
  • 2,959 रन - सूर्यकुमार यादव
  • 2,265 रन - केएल राहुल

सूर्यकुमार की फॉर्म में वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पूर्व सूर्यकुमार यादव की जमकर आलोचना हो रही थी. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन मौजूदा सीरीज में वो 2 अर्धशतक लगा चुके हैं. नागपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे, उसके बाद रायपुर में नाबाद 82 रनों की पारी खेली. तीसरे टी20 मैच में वो 57 रन बानाकर नाबाद लौटे थे.





About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 08:29 PM (IST)

Ind Vs Nz 4th T20 SURYAKUMAR YADAV INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ

