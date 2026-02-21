हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉप होंगे अभिषेक शर्मा? खराब फॉर्म पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉप होंगे अभिषेक शर्मा? खराब फॉर्म पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान

IND vs SA T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सुपर-8 मैच से पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म से जुड़े सवालों का जवाब दिया.

By : शिवम | Updated at : 21 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ रविवार, 22 फरवरी को है. इससे पहले शनिवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म से जुड़ा सवाल पूछा गया. अभिषेक ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच में शून्य पर आउट हुए हैं. हालांकि कप्तान सूर्या ने कहा कि उन्हें ओपनर बल्लेबाज को लेकर कोई चिंता नहीं है बल्कि विरोधी टीमों को लेकर चिंता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा. इसी ग्राउंड पर भारत ने नीदरलैंड को हराया था, अभिषेक लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए थे. इससे पहले वह यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए थे. हालांकि भारत अभी तक टूर्नामेंट में हारा नहीं है, लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय जरूर है. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह अभिषेक की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं.

सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा, "मुझे उन लोगों की चिंता है, जो अभिषेक को लेकर चिंतित हैं. मुझे उन टीमों की चिंता ज्यादा है, जिनके खिलाफ अभिषेक शर्मा आगे खेलेंगे. उन्होंने पिछले साल सब कुछ किया, अब समय है कि हम भी उनके योगदान का उन्हें फल दे."

सूर्यकुमार यादव ने ये भी कहा कि हर बार जरुरत नहीं है कि 250 रन बनाए जाए. उन्होंने कहा कि विकेट थोड़े अलग हैं. हम अगले मैचों में आने वाली पिच की चुनौतियों का सामना करेंगे. बता दें कि भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मैच जीता था, जिस पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 का मैच खेला जाना है. हालांकि जारी संस्करण में दक्षिण अफ्रीका ने भी इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup Abhishek Sharma INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV IND VS SA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉप होंगे अभिषेक शर्मा? खराब फॉर्म पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉप होंगे अभिषेक शर्मा? खराब फॉर्म पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
सुपर-8 के मैचों में बारिश हुई तो क्या नियम लगेगा? रिजर्व डे है या नहीं? जानें टी20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC के नियम
सुपर-8 के मैचों में बारिश हुई तो क्या नियम लगेगा? रिजर्व डे है या नहीं? जानें
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
क्रिकेट
पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित
पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, आज किसकी होगी जीत? क्या हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से होगी बाहर? जानें पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
यूटिलिटी
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget