Suryakumar Yadav Lose Captaincy After Rohit Sharma: भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने जा रही है. टीम इंडिया को इस दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे और टी20 दोनों के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. भारत की वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है. बीसीसीआई के इस फैसले के बाद अब टी20 का कप्तान बदलने की भी चर्चा तेज हो गई है.

अजीत आगरकर ने कह दी बड़ी बात

बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है. अजीत आगरकर ने भारत की वनडे टीम का कप्तान बदलने पर कहा कि 'तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल है'. आगरकर ने कहा कि 'तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान होने से रणनीति बनाने में दिक्कत होती है'.

सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी?

रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद शुभमन गिल को इस फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई थी. वहीं अब भारत की वनडे टीम की कमान भी गिल को सौंपी गई है. अजीत आगरकर के बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का एक ही कप्तान बनाया जा सकता है. टेस्ट और वनडे में शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद अब हो सकता है कि आने वाले समय में टी20 का कप्तान भी गिल को बनाया जा सकता है.

बीसीसीआई की तरफ से इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 एशिया कप 2025 भी जीता है. ऐसे में अभी भारतीय टीम के टी20 कप्तान बदलने की कोई संभावना नहीं है. वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 स्क्वाड का कप्तान भी सूर्यकुमार यादव को ही बनाया गया है.

