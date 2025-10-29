सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?

Most Sixes In Career In T20Is: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज बुधवार, 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला गया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 9.4 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए, बाद में बारिश की वजह से मैच रद हो गया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े. सूर्याकुमार टी20 इंटरनेशनल में 150 छक्के लगाने वाले दुनिया के पांचवें और भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज कौन हैं?

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

1. रोहित शर्मा (भारत) - 205 छक्के

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. रोहित ने 150 टी20 मैचों में 205 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं.

2. मुहम्मद वसीम (यूएई) - 187 छक्के

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद वसीम दूसरे नंबर पर हैं. वसीम ने अब तक 91 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 छक्के जड़े हैं.

3. मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) - 173 छक्के

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. गुप्टिल ने 122 टी20 मैचों में 173 छक्के लगाए हैं.

4. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 172 छक्के

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर चौथे नंबर पर हैं. बटलर ने अब तक 144 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 172 छक्के जड़े हैं.

5. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 150 छक्के

भारत के टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्याकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, सूर्यकुमार ने केवल 91 टी20 मैचों में 150 छक्के लगाए हैं.

6. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) - 149 छक्के

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन छठे नंबर पर हैं. पूरन ने अपने करियर में 106 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 149 छक्के लगाए हैं.

7. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 148 छक्के

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं. मैक्सवेल ने 124 टी20 मैचों में 148 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं.