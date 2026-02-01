हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव ने बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', रोहित-विराट-वॉर्नर-बटलर जैसे दिग्गज पीछे छूटे

सूर्यकुमार यादव ने बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', रोहित-विराट-वॉर्नर-बटलर जैसे दिग्गज पीछे छूटे

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 01 Feb 2026 12:50 AM (IST)
Suryakumar Yadav World Record: सूर्यकुमार यादव ने तिरुवनंतपुरम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में शानदार पारी खेलते हुए 30 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 63 रन स्कोर किए. इस पारी के साथ सूर्या ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. तो आइए जानते हैं कि ने किस आंकड़े के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. 

दरअसल सूर्यकुमार गेंदों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बन गए. सूर्या से पहले यूएई के मुहम्मद वसीम इस लिस्ट में पहले नंबर पर थे. सूर्या ने सिर्फ 1822 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ, वहीं वसीम ने 1947 गेंदों में 3000 रन के आंकड़े पर पहुंचे थे.

T20I में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी (गेंदों के लिहाज)

1822 गेंद- सूर्यकुमार यादव 
1947 गेंद- मोहम्मद वसीम
2068 गेंद- जोस बटलर
2077 गेंद- आरोन फिंच
2113 गेंद- डेविड वार्नर
2149 गेंद- रोहित शर्मा
2169 गेंद- विराट कोहली

भारत ने जीता मैच 

बता दें कि पांचवें टी20 में टीम इंडिया ने 46 रनों से जीत दर्ज की. मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 43 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 63 रन स्कोर किए. 

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी न्यूजीलैंड ने 19.4 ओवर में 225 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए फिन एलन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 8 चौके 6 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए. इसके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, जो टीम के लिए हार का बड़ा कारण साबित हुआ. इस दौरान भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए. इसके अलावा अक्षर पटेल ने 3 विकेट अपने खाते में डाले.  

Published at : 01 Feb 2026 12:50 AM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma SURYAKUMAR YADAV
Embed widget