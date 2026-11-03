IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!

IPL 2027 से पहले ट्रेड की खबरों पर सूर्यकुमार यादव ने लगाया पूर्णविराम!

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए ऑक्शन अगले महीने है, इस महीने 17 तारीख को रिटेंशन लिस्ट की डेडलाइन है. सूर्यकुमार यादव ने अपनी ट्रेड की खबरों पर पूर्णविराम लगाया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Nov 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस अपनी ट्रेड की खबरों के कारण चर्चा में है. कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर खबर है कि वह पंजाब किंग्स में जा सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में सूर्यकुमार यादव के ट्रेड की भी बात कही गई थी कि वह भी IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं. लेकिन खुद सूर्या ने एक पोस्ट से इन खबरों पर पूर्णविराम लगा दिया है.

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सूर्यकुमार यादव नई फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम सामने आ रहा था, जिसमें कप्तान की तलाश की जा रही है. दरअसल पिछले संस्करण के खत्म होने के साथ ही कप्तान ऋषभ पंत वापस दिल्ली में लौट गए थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी की बड़ी छलांग, 53 पायदान ऊपर हासिल किया नया मुकाम
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी की बड़ी छलांग, 53 पायदान ऊपर हासिल किया नया मुकाम
क्रिकेट
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?

इन खबरों के बीच सूर्यकुमार यादव ने एक पोस्ट कर इन खबरों पर ब्रेक लगा दिया है. लगभग कंफर्म हो गया है कि सूर्यकुमार यादव कहीं नहीं जा रहे और वह आईपीएल 2027 में भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे.

सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अभ्यास कर रहे हैं. वह मुंबई इंडियंस कैंप में अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Back in Groov!" इसके साथ उन्होंने ब्लू दिल का इमोजी (मुंबई इंडियंस के लिए) भी शेयर किया. इसमें कमेंट में उनकी पत्नी देविशां शेट्टी ने भी ब्लू दिल शेयर किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

सूर्यकुमार यादव मुंबई के एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, जिन्होंने 2012 में अपना आईपीएल डेब्यू इसी टीम के लिए खेलते हुए किया था. इसके बाद वह केकेआर में चले गए थे, जहां 4 सीजन खेलने के बाद वह 2018 में एमआई में लौट आए. तब से वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें- NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV MUMBAI INDIANS IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
प्रेस कॉन्फ्रेंस: 'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
'अगर मेरे हाथ में होता...' वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल का छलका दर्द
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी की बड़ी छलांग, 53 पायदान ऊपर हासिल किया नया मुकाम
ICC रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी की बड़ी छलांग, 53 पायदान ऊपर हासिल किया नया मुकाम
क्रिकेट
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
'24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है', प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने किया ये सवाल
इंडिया
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
बिहार
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्रिकेट
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
रोहित-गिल फ्लॉप, फिर भी जीती टीम इंडिया; न्यूजीलैंड को वनडे मैच में 35 रन से हराया
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
ऑटो
Harley Davidson Sprint 440: Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
न्यूज़
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
एग्रीकल्चर
Dairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget