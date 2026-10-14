शाहरुख खान के पड़ोसी बने सूर्यकुमार यादव, दुबई में खरीदा आलीशान घर

सूर्यकुमार यादव ने IPL 2026 के बाद कोई पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है. हालांकि वे हाल ही में मुंबई के एक लोकल टी20 टूर्नामेंट में खेलते दिखे थे. टीम इंडिया से दूर रहने पर भी वो चर्चा में बने रहते हैं. कभी किसी पॉडकास्ट में आते हैं तो कभी किसी इंटरव्यू के लिए. मगर अब उनके चर्चा में आने का विषय बिजनेस इन्वेस्टमेंट है. पूर्व भारतीय कप्तान ने दुबई में घर खरीद लिया है.

सूर्यकुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वो प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर रहे हैं. साइन करने के लिए सूर्या और उनकी वाइफ देविशा शेट्टी मजाक भी करते दिखे. सूर्या ने डैन्यूब प्रॉपर्टीज से घर खरीदा है. भारतीय क्रिकेटर ने उस वजह का भी खुलासा किया कि उन्होंने दुबई में घर क्यों खरीदा है?

दुबई में क्यों खरीदा है घर?

सूर्यकुमार यादव ने बताया कि दुबई आकर उन्हें अच्छा लगता है. वो पहली बार IPL 2014 के समय यहां आए थे. सूर्या ने बताया कि यहां रहने में एक अलग कम्फर्ट मिलता है और सेफ्टी को भी उन्होंने इसका एक फैक्टर बताया.

सूर्या ने कहा, "हमने यहां IPL खेला है, मैं यहां 2014 में आया था, उसके बाद हम 2020 में भी यहां आए. भारत के लोग दुबई की तरफ देख रहे हैं, यहां लक्जरी, जीवन जीने का स्तर यहां अलग है. मैं मुंबई में जहां रहता हूं वहां भी सेफ्टी है लेकिन दुबई भी सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है. यहां आकर बहुत आराम मिलता है और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है."

शाहरुख खान की बिल्डिंग के पास लिया घर

सूर्यकुमार यादव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बिल्डिंग के पास घर खरीदा है. दरअसल 'Shahrukhz Residence' नाम से दुबई में बिल्डिंग का निर्माण डैन्यूब ग्रुप ही कर रहा है. सूर्या ने उसी बिल्डिंग के पास घर खरीदा है.

View this post on Instagram A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

देविशा ने दिलवाया घर

इसी वीडियो के अंत में सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने को लेकर मजाक भी किया. इसी बीच देविशा ने कहा कि सूर्यकुमार ने अच्छा किया कि उनके कहने पर दुबई में प्रॉपर्टी ले ली. यह पहली बार है सूर्यकुमार यादव ने दुबई में किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है.

यह भी पढ़ें:

एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ियों की नौटंकी