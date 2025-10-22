साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद
IND vs AUS T20 Series 2025: 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ शिर्डी पहुंचे और साईं बाबा के दरबार में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रही है. इस अहम दौरे से पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ शिर्डी पहुंचे और साईं बाबा के दरबार में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए.
दिवाली के अवसर पर दोनों ने साईं बाबा की मध्यान्ह आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की. सूर्यकुमार यादव ने साईं समाधि पर केसरी रंग की शॉल अर्पित की और द्वारकामाई व गुरुस्थान के भी दर्शन किए.
साईं बाबा संस्थान के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार का साईबाबा शॉल भेंट कर सत्कार किया. इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद सूर्यकुमार यादव अब ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में टीम इंडिया इस टी-20 सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करेगी.
महाकाल भी गए थे सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव करीब 1 हफ्ते पहले उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर भी गए थे, वह अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने गए थे और वह भस्म आरती में भी शामिल हुए. टी20 टीम का हिस्सा अभिषेक शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले स्वर्ण मंदिर गए, उनके साथ उनकी बहन और जीजा थे.
Abhishek Sharma with his family visit at Golden Temple to seek blessings. 🙏 pic.twitter.com/H5EAj0cw1e— Tanuj (@ImTanujSingh) October 21, 2025
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी, उससे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारत पहला मैच हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है, दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में है.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शेड्यूल
- 29 अक्टूबर- पहला टी20 (कैनबेरा)
- 31 अक्टूबर- दूसरा टी20 (मेलबर्न)
- 2 नवंबर- तीसरा टी20 (होबार्ट)
- 6 नवंबर- चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)
- 8 नवंबर- पांचवां टी२० (ब्रिस्बेन)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.
