हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसाईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद

साईं दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईं बाबा का आशीर्वाद

IND vs AUS T20 Series 2025: 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ शिर्डी पहुंचे और साईं बाबा के दरबार में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 22 Oct 2025 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ 29 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रही है. इस अहम दौरे से पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ शिर्डी पहुंचे और साईं बाबा के दरबार में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए.

दिवाली के अवसर पर दोनों ने साईं बाबा की मध्यान्ह आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की. सूर्यकुमार यादव ने साईं समाधि पर केसरी रंग की शॉल अर्पित की और द्वारकामाई व गुरुस्थान के भी दर्शन किए.

साईं बाबा संस्थान के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार का साईबाबा शॉल भेंट कर सत्कार किया. इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद सूर्यकुमार यादव अब ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में टीम इंडिया इस टी-20 सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करेगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhakad Chhokari (@dhakadchhokari)

महाकाल भी गए थे सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव करीब 1 हफ्ते पहले उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर भी गए थे, वह अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने गए थे और वह भस्म आरती में भी शामिल हुए. टी20 टीम का हिस्सा अभिषेक शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले स्वर्ण मंदिर गए, उनके साथ उनकी बहन और जीजा थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी, उससे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारत पहला मैच हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है, दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शेड्यूल

  • 29 अक्टूबर- पहला टी20 (कैनबेरा)
  • 31 अक्टूबर- दूसरा टी20 (मेलबर्न)
  • 2 नवंबर- तीसरा टी20 (होबार्ट) 
  • 6 नवंबर- चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)
  • 8 नवंबर- पांचवां टी२० (ब्रिस्बेन)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
India Vs Australia T20 Shirdi Sai Baba Suryakumar Yadav Wife IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
बिहार
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 20: तीसरे मंगलवार भी 'कांतारा चैप्टर 1' ने धुआंधार छाप नोट, बस इतने करोड़ कमाते ही 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ बन जाएगी नंबर 1 फिल्म
'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे मंगलवार भी काटा गदर, धुआंधार छापे नोट, अब खतरे में है 'छावा' का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS: साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
बिहार
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
महागठबंधन में लेफ्ट और VIP फायदे में, NDA के घटक दलों को हो रहा नुकसान, सीटों के समीकरण ने चौंकाया
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 20: तीसरे मंगलवार भी 'कांतारा चैप्टर 1' ने धुआंधार छाप नोट, बस इतने करोड़ कमाते ही 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ बन जाएगी नंबर 1 फिल्म
'कांतारा चैप्टर 1' ने तीसरे मंगलवार भी काटा गदर, धुआंधार छापे नोट, अब खतरे में है 'छावा' का रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs AUS: साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
साई दरबार में सूर्यकुमार यादव! टी-20 सीरीज़ से पहले शिर्डी में लिया साईबाबा का आशीर्वाद
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
सिर में सिर्फ दर्द है या ब्रेन ट्यूमर ने कर ली एंट्री? इन वॉर्निंग सिग्नल से पता लगती है असली प्रॉब्लम
नौकरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget