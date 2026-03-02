हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसंजू सैमसन का खास जश्न बना चर्चा का विषय, जीत के बाद ऐसे जताया ऊपरवाले का शुक्रिया, वीडियो वायरल

संजू सैमसन का खास जश्न बना चर्चा का विषय, जीत के बाद ऐसे जताया ऊपरवाले का शुक्रिया, वीडियो वायरल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताने के बाद संजू सैमसन का खास जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शुक्रिया अदा करने का उनका अंदाज चर्चा का विषय बन गया है,

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मैच सिर्फ टीम इंडिया की जीत के लिए ही नहीं, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के अनोखे जश्न के लिए भी चर्चा में आ गया है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में संजू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया.

मैच जिताने के बाद भावुक दिखे संजू

वेस्टइंडीज के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन ने नाबाद 97 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से टीम इंडिया को जीत दिलाई. जैसे ही उन्होंने विनिंग शॉट लगाया, पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया. हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

जीत के तुरंत बाद संजू ने अपना हेलमेट उतारा और मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए. इसके बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा, हाथ फैलाए और फिर हाथ जोड़कर ऊपरवाले का धन्यवाद किया. यह पूरा पल कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर मिली अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

संजू के इस जश्न को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे उनकी भावनाओं से जुड़ा पल बता रहे हैं, तो कुछ इसे अलग-अलग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों ने इस सेलिब्रेशन को ‘रियल केरल स्टोरी’ तक कह दिया है.

हालांकि, मैदान पर यह जश्न उनके संघर्ष और दबाव के बाद मिली बड़ी सफलता की झलक भी माना जा रहा है. लंबे समय से आलोचनाओं का सामना कर रहे संजू ने इस पारी के जरिए अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है.

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत

इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा.

पिछले कुछ टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में कड़ी टक्कर देखने को मिली है. ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. अब सभी की नजरें इस अहम मैच पर टिकी होंगी, जहां भारत फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान में उतरेगा. 

Published at : 02 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Super 8 IND Vs WI SANJU SAMSON T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
संजू सैमसन का खास जश्न बना चर्चा का विषय, जीत के बाद ऐसे जताया ऊपरवाले का शुक्रिया, वीडियो वायरल
संजू सैमसन का खास जश्न बना चर्चा का विषय, जीत के बाद ऐसे जताया ऊपरवाले का शुक्रिया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बीच बड़ा संकट, इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से फंसे इस टीम के खिलाड़ी
T20 वर्ल्ड कप के बीच बड़ा संकट, इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से फंसे इस टीम के खिलाड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget