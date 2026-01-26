Sunrisers Eastern Cape Win SA20 Final: दक्षिण अफ्रीका की लीग SA20 के फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रीटोरिया कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया. इसी के साथ सनराइजर्स ईस्टर्न ने टूर्नामेंट का तीसरा खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न ने टॉस जीतकर प्रीटोरिया कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था. प्रीटोरिया कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना पाई. इसके जवाब में, सनराइजर्स ईस्टर्न ने 4 गेंद रहते 162 रन बनाकर SA20 का खिताब तीसरी बार जीत लिया.

ब्रीत्जके-स्टब्स ने खेली फाइनल जिताऊ पारी

प्रीटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ खिताबी मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ईस्टर्न के लिए मैथ्यू ब्रीत्जके और ट्रिस्टन स्टब्स ने फाइनल जिताऊ पारी खेली. इस मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान सनराइजर्स ईस्टर्न की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. सनराइजर्स ने सिर्फ पांच रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था. देखते ही देखते सनराइजर्स के 48 रन के स्कोर पर 4 विकेट हो गए, लेकिन इसके बाद ब्रीत्जके और स्टब्स ने टीम को खिताबी मुकाबले में संभाला. मैथ्यू ब्रीत्जके ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंद में नाबाद 68 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए. ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो वे 41 गेंद में नाबाद 63 रन की पारी खेली. स्टब्स ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 4 छक्के जड़े. इस तरह ब्रीत्जके और स्टब्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई.

प्रीटोरिया कैपिटल्स के लिए सिर्फ ब्रेविस ने किया कमाल

सनराइजर्स ईस्टर्न के खिलाफ फाइनल मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़कर प्रीटोरिया कैपिटल्स की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप रही. ब्रेविस ने कैपिटल्स के लिए 56 गेंद में 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इसी के साथ, ब्रेविस फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग के फाइनल में शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए. ब्रेविस के अलावा, खिताबी मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज अपना कमाल नहीं दिखा सका. यही कारण रहा कि फाइनल मुकाबले में प्रीटोरिया कैपटिल्स की टीम सिर्फ 158 रन ही बना पाई.