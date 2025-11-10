हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को दी चेतावनी, कहा- 'अगर ये बेशर्म लोग तुम्हारे...'

सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को दी चेतावनी, कहा- 'अगर ये बेशर्म लोग तुम्हारे...'

भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्लेयर्स के लिए कई ईनामी राशि और अन्य पुरस्कार की घोषणा की गई हैं. इस बीच सुनील गावस्कर ने खिलाड़ियों को खुद का उदाहरण देते हुए चेताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Nov 2025 10:48 AM (IST)
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को इतिहास रचा, जब फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. चैंपियन बनने पर आईसीसी द्वारा मिले 40 करोड़ रुपये के आलावा बीसीसीआई ने भी टीम और स्टाफ के लिए 51 करोड़ रुपये ईनाम की घोषणा की. कई राज्य सरकार भी अपने प्रदेश की खिलाड़ियों के लिए अलग से नगद राशि का एलान कर चुकी हैं. इन सबके बीच दिग्गज सुनील गावस्कर ने महिला खिलाड़ियों को चेताया है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वादे किए गए कुछ पुरस्कार न मिलें तो निराश मत होना.

मिड-डे में लिखे अपने कॉलम में सुनील गावस्कर ने लिखा, "प्लेयर्स के लिए बस एक चेतावनी. अगर वादा किए गए कुछ पुरस्कार आपको नहीं मिलते हैं, तो निराश मत होना. भारत में, विज्ञापनदाता, ब्रांड और व्यक्ति जल्दी से इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और विजेताओं के कंधों पर अपना फ्री प्रचार करने की कोशिश करते हैं. टीम को बधाई देने वाले पूरे पन्ने के विज्ञापन और होर्डिंग्स पर एक नज़र डालें. जब तक वे टीम और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रायोजक न हों, बाकी लोग सिर्फ़ अपने ब्रांड या खुद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट को गौरव दिलाने वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं."

सुनील गावस्कर भी इस दौर से गुजर चुके हैं, जब 1983 में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. वह उस टीम का हिस्सा थे. गावस्कर ने 1983 विश्व कप जीत के बाद उनसे और उनके साथियों से किए गए अधूरे वादों को याद किया. उस जीत (1983) के बाद भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी बढ़ गई, इससे युवाओं को प्रेरणा मिली. फिर भी, प्रशंसा के बावजूद, कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं. हालांकि गावस्कर को जनता से मिले प्यार और गर्मजोशी पर गर्व है, जिसे वह सराहना का सबसे सच्चा रूप मानते हैं.

1983 के अधिकतर वादे पूरे नहीं हुए- गावस्कर

गावस्कर ने आगे लिखा, "1983 की टीम से भी कई वादे किए गए थे और उस समय मीडिया में खूब कवरेज मिली थी. उनमें से ज्यादातर वादे कभी पूरे नहीं हुए. मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे बड़ी-बड़ी घोषणाओं को दिखाने में खुश थे, यह नहीं जानते थे कि इन बेशर्म लोगों द्वारा उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है. तो लड़कियों, अगर ये बेशर्म लोग तुम्हारी जीत का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो परेशान मत हो."

गावस्कर ने आगे लिखा, "1983 वाले तुम्हें बताएंगे कि इतने दशकों बाद, एक साधारण भारतीय क्रिकेट प्रेमी का प्यार और स्नेह हमारी सबसे बड़ी दौलत है और जब तुम भी मैदान में उतरोगी, तो यह तुम्हारी भी दौलत होगी. एक बार फिर हार्दिक बधाई. देश को तुम पर गर्व है. जय हिंद."

Published at : 10 Nov 2025 10:48 AM (IST)
Sunil Gavaskar Smriti Mandhana Indian Women Cricket Team HARMANPREET KAUR ICC Women's World Cup 2025
