भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप ड्रामे पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, ICC से की ये अपील

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर चल रहे विवाद पर अब भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर भी खुलकर सामने आ गए हैं. पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने के फैसले को लेकर उन्होंने आईसीसी को एक सुझाव दिया है, जो भविष्य में दोनों देशों की क्रिकेट टक्कर की तस्वीर बदल सकता है.

भारत-पाक मुकाबले पर फिर खड़ा हुआ सवाल

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पिछले एक दशक से बंद है. दोनों टीमें अब सिर्फ आईसीसी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ही आमने-सामने आती हैं. इसकी बड़ी वजह राजनीतिक तनाव और सुरक्षा से जुड़े मामले रहे हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बहिष्कार कर दिया है. इस फैसले ने विवाद को और गहरा दिया है. इससे आईसीसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है की आईसीसी बार-बार भारत और पाकिस्तान को जानबूझकर एक ही ग्रुप में रखता है.

गावस्कर ने दी अपनी राय

सुनील गावस्कर का मानना है कि अब आईसीसी को इस “खास इंतजाम” को खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए. ड्रॉ सामान्य प्रक्रिया से होना चाहिए, जैसे बाकी टीमों के साथ होता है. उनका कहना है कि साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें एक ही टूर्नामेंट में थीं, लेकिन फिर भी आमना-सामना नहीं हुआ. इसके बाद से ही आईसीसी ने कोशिश शुरू की कि दोनों को एक ग्रुप में रखा जाए, ताकि दोनो के बीच मैच कराया जा सके.

भारत को अब पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता?

गावस्कर ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा हालात में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर कोई दबाव नहीं है. हाल के वर्षों में भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी बेहतर रहा है. अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है, तो भारत को सीधे दो अंक मिलेंगे और टीम को नुकसान नहीं होगा.

गावस्कर ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला आखिर क्यों लिया. उन्होंने इशारा किया कि आने वाले दिनों में इस फैसले के पीछे की असली वजह सामने आ सकती है.

ICC के लिए बड़ा फैसला

यह पूरा मामला अब आईसीसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाता है, तो इससे टूर्नामेंट की योजना और कमाई दोनों पर असर पड़ सकता है. हालांकि मौजूदा हालात में यह कदम विवादों को कम करने का रास्ता भी खोल सकता है.