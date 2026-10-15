हैदराबाद में भारत की हार पर सुनील गावस्कर का तीखा बयान, बोले- 'बल्लेबाजों को...' 

भारतीय टीम को बीते बुधवार (14 अक्टूबर) हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 24 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 247/3 रन बोर्ड पर लगाए थे. जवाब में टीम इंडिया 223 रन तक ही पहुंच सकी थी. इस हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर की तरफ से तीखा बयान देखने को मिला है.

दिग्गज गावस्कर ने कहा साफ-साफ कहा कि बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी. अगर ऐसा नहीं होगा तो टीम को सफलता नहीं मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को अपने चेज के तरीके में सुधार करने की जरूरत है. भारत ने लगातार पिछले 2 टी20 वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं. टीम को चैंपियन के रूप में खेलना होगा.

बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी

जियोस्टार पर बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, ‘‘भारतीय टीम को सबसे पहले लक्ष्य का पीछा करने के अपने तरीके में सुधार करना होगा. भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी. अगर बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो भारतीय टीम को सफलता नहीं मिलेगी."

दबदबा बनाने की जरूरत

उन्होंने आगे कहा, "भारतीय बल्लेबाजों को इस तरह से दबदबा बनाना होगा जैसा कि लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को करना चाहिए लेकिन इस मैच में इसकी जरा सी भी झलक देखने को नहीं मिली.

शानदार शुरुआत के बाद भारत ने गंवाया मैच

संजू सैमसन ने 56 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. इस पर दिग्गज गावस्कर ने कहा, "संजू ने भारत को शानदार शुरुआत दी, लेकिन बाकी बल्लेबाज इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए. अभिषेक शर्मा ने खराब पारी खेली. उनके स्तर के हिसाब से यह स्वीकार्य नहीं है. ईशान किशन भी कीमो पॉल के जाल में पूरी तरह फंस गए. श्रेयस अय्यर लय बरकरार नहीं रख पाए."

गेंदबाजों का किया बचाव

गेंदबाजों को लेकर बात करते हुए गावस्कर ने कहा, "मैं जानता हूं कि गेंदबाजी खराब रही है, लेकिन ये गेंदबाज अनुभवी नहीं हैं. वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं और उन्हें इसी तरह से सीख मिलेगी."

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