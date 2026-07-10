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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSunil Gavaskar Love Story: ऑटोग्राफ लेने आई फैन से सुनील गावस्कर को हुआ प्यार, फिल्मी है 'लिटिल मास्टर' की लव स्टोरी

Sunil Gavaskar Love Story: ऑटोग्राफ लेने आई फैन से सुनील गावस्कर को हुआ प्यार, फिल्मी है 'लिटिल मास्टर' की लव स्टोरी

Sunil Gavaskar Love Story: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और मार्शनील की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. मार्शनील गावस्कर से ऑटोग्राफ लेने आई थी, ये इनकी पहली मुलाकात थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर चलिए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो किसी फिल्मी कहानी सी लगती है. गावस्कर की शादी 23 सितंबर, 1974 को मार्शनील मेहरोत्रा के साथ हुई थी, जिससे क्रिकेटर पहली बार तब मिले जब वह उनका ऑटोग्राफ लेने आई थी. पहली ही मुलाकात में गावस्कर अपनी इस फैन पर दिल हार बैठे, दोस्ती और फिर प्यार. पढ़िए 'लिटिल मास्टर' की प्रेम कहानी.

पहली मुलाकात

सुनील गावस्कर और मार्शनील की पहली मुलाकात 1973 में हुई. टीम इंडिया दिल्ली में मैच खेल रही थी, उस समय मार्शनील पढ़ाई के लिए दिल्ली आई हुई थीं. अपने दोस्तों के साथ मार्शनील मैच देखने स्टेडियम गई. लंच ब्रेक में कुछ दर्शकों को मौका मिला कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स से ऑटोग्राफ ले सके. वह अन्य खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ ले रही थीं, तब उन्होंने अपने से थोड़ा दूर खड़े गावस्कर को देखा.

ऐसा कहा जाता है कि सुनील गावस्कर ने जब मार्शनील को पहली बार देखा तब ही उनके प्यार में दिल हार बैठे. वह ऑटोग्राफ लेने गावस्कर के पास पहुंची. दोनों के बीच बातचीत हुई और दोस्ती हो गई, फिर दोनों मिलने लगे.

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बार-बार जाने लगे थे कानपुर

गावस्कर ने मार्शनील को प्रपोज किया, उन्होंने हां कह दिया और दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई. सुनील गावस्कर क्रिकेट जगत के बड़े नाम थे, ऐसे में बिना क्रिकेट शेड्यूल के उनका कानपुर का चक्कर लगाना नजरों में आ गया. सुर्खियां बनने लगी कि गावस्कर की गर्लफ्रेंड कानपुर की हैं और वह उनसे मिलने जाते हैं. गावस्कर ने कानपुर में हुए एक मैच के बाद मार्शनील के परिवार को भी अपने रिश्ते की बात बताई.

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कहा जाता है कि सुनील गावस्कर ने कानपुर में अपने दोस्त अजेय गुप्ता से मार्शनील के परिवार तक मैच के टिकट पहुंचाने के लिए कहा, जिससे वह मैच देखने आ सके. मैच के बाद गावस्कर ने सबके सामने मार्शनील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. परिवार भी इसके लिए सहमत हो गया और 23 सितंबर, 1974 को दोनों की शादी हुई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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