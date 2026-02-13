हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को किसने किया परेशान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया नाम

पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को किसने किया परेशान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया नाम

सुनील गावस्कर को भारतीय खेमे में अभी भी एक चिंता नजर आ रही है. गावस्कर ने कहा है कि ईशान और हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन संजू को लेकर टीम मैनेजमेंट परेशान होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 13 Feb 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

Sunil Gavaskar Still Sees Concern In The Indian Camp: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने यूएसए के बाद नामीबिया को भी हरा दिया है. अब अगली बारी पाकिस्तान की है, जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मुकाबला है. सूर्यकुमार यादव के बल्ले से इस टूर्नामेंट के पहले रन आ चुके हैं, जबकि ईशान किशन भी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज दिखा चुके हैं. दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को भारतीय खेमे में अभी भी एक चिंता नजर आई है. 

संजू सैमसन को लेकर सुनील गावस्कर को है चिंता

सुनील गावस्कर की चिंता संजू सैमसन को लेकर है, जो दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा की जगह खेले, क्योंकि अभिषेक बीमार थे. इस मुकाबले में संजू ने 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल था. फिर भी सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले कहा कि सैमसन की फॉर्म एक चिंता का कारण है, क्योंकि वे एक ही जगह पर कई बार आउट हो चुके हैं. 

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर दिया बयान

स्टार स्पोर्ट्स पर सुनील गावस्कर ने एनालिसिस करते हुए कहा, ‘जिस तरह से संजू सैमसन आउट हुए… वे पहले भी उसी एरिया में आउट हो चुके हैं. इससे साफ है कि ये कुछ ऐसा है जिससे टीम मैनेजमेंट परेशान होगा, क्योंकि अगर अभिषेक रविवार यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए फिट नहीं होते हैं, तो सैमसन ही खेलेंगे. उम्मीद है कि उन्होंने उस गेम के सारे रन बचा लिए होंगे - सैमसन सारे रन जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं बनाए थे और आज भी, उनसे उस खास मैच में रन बनाने की उम्मीद की जाएगी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसके अलावा, टीम इंडिया का ये बहुत अच्छा प्रदर्शन था. जिस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की और हार्दिक हार्दिक का शानदार प्रदर्शन था.’ 

Published at : 13 Feb 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar Abhishek Sharma Cricket News Sanju Smason IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'31 मई से पहले-पहले...', नहीं चली हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई दलील, पंचायतीराज चुनाव पर SC ने दिया सख्त आदेश
'31 मई से पहले-पहले...', नहीं चली हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई दलील, पंचायतीराज चुनाव पर SC ने दिया सख्त आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'31 मई से पहले-पहले...', नहीं चली हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई दलील, पंचायतीराज चुनाव पर SC ने दिया सख्त आदेश
'31 मई से पहले-पहले...', नहीं चली हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई दलील, पंचायतीराज चुनाव पर SC ने दिया सख्त आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
हेल्थ
Kiss Day 2026: क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget