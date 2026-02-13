Sunil Gavaskar Still Sees Concern In The Indian Camp: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने यूएसए के बाद नामीबिया को भी हरा दिया है. अब अगली बारी पाकिस्तान की है, जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मुकाबला है. सूर्यकुमार यादव के बल्ले से इस टूर्नामेंट के पहले रन आ चुके हैं, जबकि ईशान किशन भी तूफानी बल्लेबाजी का अंदाज दिखा चुके हैं. दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने भी बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को भारतीय खेमे में अभी भी एक चिंता नजर आई है.

संजू सैमसन को लेकर सुनील गावस्कर को है चिंता

सुनील गावस्कर की चिंता संजू सैमसन को लेकर है, जो दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा की जगह खेले, क्योंकि अभिषेक बीमार थे. इस मुकाबले में संजू ने 8 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और एक चौका शामिल था. फिर भी सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले कहा कि सैमसन की फॉर्म एक चिंता का कारण है, क्योंकि वे एक ही जगह पर कई बार आउट हो चुके हैं.

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर दिया बयान

स्टार स्पोर्ट्स पर सुनील गावस्कर ने एनालिसिस करते हुए कहा, ‘जिस तरह से संजू सैमसन आउट हुए… वे पहले भी उसी एरिया में आउट हो चुके हैं. इससे साफ है कि ये कुछ ऐसा है जिससे टीम मैनेजमेंट परेशान होगा, क्योंकि अगर अभिषेक रविवार यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए फिट नहीं होते हैं, तो सैमसन ही खेलेंगे. उम्मीद है कि उन्होंने उस गेम के सारे रन बचा लिए होंगे - सैमसन सारे रन जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं बनाए थे और आज भी, उनसे उस खास मैच में रन बनाने की उम्मीद की जाएगी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसके अलावा, टीम इंडिया का ये बहुत अच्छा प्रदर्शन था. जिस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की और हार्दिक हार्दिक का शानदार प्रदर्शन था.’