हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरणजी खिलाड़ियों की अनदेखी पर भड़के सुनील गावस्कर, DC के 8.4 करोड़ वाले गेंदबाज का लिया नाम

रणजी खिलाड़ियों की अनदेखी पर भड़के सुनील गावस्कर, DC के 8.4 करोड़ वाले गेंदबाज का लिया नाम

रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहचान सिर्फ आईपीएल ऑक्शन के बाद ही क्यों मिलती है? सुनील गावस्कर ने घरेलू क्रिकेटर्स की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Feb 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय घरेलू क्रिकेट को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को लेकर मीडिया और क्रिकेट सिस्टम दोनों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उतनी पहचान नहीं मिलती, जितनी आईपीएल या अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने वालों को मिल जाती है.

रणजी खेलने वालों को कब मिलेगी पहचान?

गावस्कर ने अपने कॉलम में कई ऐसे बल्लेबाजों का जिक्र किया जिन्होंने इस सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है. इनमें रविचंद्रन स्मरण, सनत सांगवान, दीप कुमार घरामी, सिद्धेश लाड, अरमान जाफर और कुनाल चंदेला जैसे नाम शामिल हैं.

इसके अलावा गेंदबाजों में मंयक मिश्रा और सिद्धार्थ देसाई ने इस सीजन में 40 से ज्यादा विकेट लिए, लेकिन उनके प्रदर्शन पर भी ज्यादा खबरें देखने को नहीं मिलीं.

8.4 करोड़ के तेज गेंदबाज का लिया नाम

उन्होंने उदाहरण देते हुए जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज अकीब नबी का नाम लिया. गावस्कर के मुताबिक, रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अगर उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल ऑक्शन में 8.4 करोड़ रुपये में नहीं खरीदा होता, तो शायद उनके बारे में इतनी चर्चा भी नहीं होती.

IPL बना पहचान का शॉर्टकट?

गावस्कर ने कहा कि आजकल खिलाड़ियों को असली पहचान तभी मिलती है जब वे आईपीएल में खेलते नजर आते हैं. टीवी कवरेज और सोशल मीडिया की वजह से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तुरंत सुर्खियां मिल जाती हैं. वहीं रणजी ट्रॉफी में रन बनाने या विकेट लेने वाले खिलाड़ी अक्सर खबरों से गायब रहते हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग आईपीएल और अंडर-19 वर्ल्ड कप को टीम इंडिया तक पहुंचने का शॉर्टकट मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ चयनकर्ता जिम्मेदार हैं या फिर मीडिया और क्रिकेट से जुड़े दूसरे प्लेटफॉर्म भी जो घरेलू खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं?

बदलनी होगी सोच

गावस्कर का मानना है कि अगर भारतीय क्रिकेट को मजबूत बनाना है तो घरेलू क्रिकेट को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी. रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ही आगे चलकर इंटरनेशनल स्तर पर टीम इंडिया की रीढ़ बनते हैं.

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में रणजी ट्रॉफी के फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों को भी ज्यादा कवरेज मिलेगा, ताकि घरेलू क्रिकेट में मेहनत करने वाले खिलाड़ियों को उनका हक मिल सके. फिलहाल, उनका यह बयान क्रिकेट जगत में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और घरेलू क्रिकेट की अहमियत पर नई बहस शुरू हो गई है. 

Published at : 25 Feb 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar Armaan Jaffer RANJI TROPHY Auqib Nabi Aman Mokhade Ravichandran Smaran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रणजी खिलाड़ियों की अनदेखी पर भड़के सुनील गावस्कर, DC के 8.4 करोड़ वाले गेंदबाज का लिया नाम
रणजी खिलाड़ियों की अनदेखी पर भड़के सुनील गावस्कर, DC के 8.4 करोड़ वाले गेंदबाज का लिया नाम
क्रिकेट
बड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर
बड़बोले शोएब अख्तर की बेइज्जती का वीडियो वायरल, भारत के खिलाफ उगला जहर; पाकिस्तान की हार के बाद बदले सुर
क्रिकेट
क्या पिच बनाएगी भारत को सेमीफाइनल का दावेदार? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
क्या पिच बनाएगी भारत को सेमीफाइनल का दावेदार? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
मैच गंवाने के बाद पाक कप्तान ने सीधे इस बल्लेबाज को ठहराया हार का दोषी, किसका लिया नाम
मैच गंवाने के बाद पाक कप्तान ने सीधे इस बल्लेबाज को ठहराया हार का दोषी, किसका लिया नाम
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Israel Visit: इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
इजरायल कितने बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी, नेतन्याहू से कब मिलेंगे? ये रहा टाइट शेड्यूल
दिल्ली NCR
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
'लॉरेन्स बिश्नोई का मुखबिर था इसलिए...', राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी
इंडिया
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं हो रहा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
डॉल जैसी दिखती हैं राजपाल यादव की छोटी बेटी, क्यूटनेस में देती हैं राहा और तैमूर को मात
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
शिक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UP PCS मेन परीक्षा 2025 का पूरा शेड्यूल जारी, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
हेल्थ
How Much Beer Can Kill You: गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
गलती से भी एक बार में कभी मत पीना इतनी बियर, वरना हो जाएगी मौत
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget