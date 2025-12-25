साल के आखिरी टेस्ट में स्टीव स्मिथ की वापसी, खूंखार गेंदबाज का रिटर्न; कमिंस चौथे टेस्ट से बाहर

एशेज सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है. अभी तक तीनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, वहीं इंग्लैंड दूर-दूर तक कोई मैच जीतने के करीब भी नहीं आया है. चौथा एशेज टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा. चौथा टेस्ट खेले जाने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम-12 खिलाड़ियों का एलान कर दिया है, जिसमें टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस शामिल नहीं हैं. उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरा एशेज टेस्ट एडिलेड में खेला गया था, जिसमें स्टीव स्मिथ नहीं खेले थे. स्मिथ वापसी कर रहे हैं और पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम के कप्तान होंगे. बताते चलें कि यह किन्हीं भी टीमों के बीच साल 2025 का आखिरी टेस्ट मैच होगा. तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन की वापसी हुई है, जिन्होंने 2021 के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है.

चौथे टेस्ट से पूर्व हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने बताया कि अंतिम दोनों टेस्ट मैचों में वो ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. पैट कमिंस चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा की बैटिंग पोजीशन को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है. चौथे टेस्ट में उस्मान ख्वाजा नंबर-5 पर खेलेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इन 12 खिलाड़ियों में से प्लेइंग इलेवन का चयन मैच की सुबह किया जाएगा.

कप्तान स्मिथ ने यह भी साफ किया कि ऑस्ट्रेलिया 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेलेगी और प्लेइंग इलेवन में कोई स्पिनर नहीं होगा. बतौर ओपनर एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में 170 रनों की यादगार पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड मेलबर्न में भी ओपनिंग कर सकते हैं.

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के 12 खिलाड़ी: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन

