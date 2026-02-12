स्टीव स्मिथ, पाकिस्तान सुपर लीग इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. PSL 11 के शुरू होने से पहले सियालकोट स्टालियन्स ने उन्हें 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में अपने साथ जोड़ा है. स्मिथ फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं, जो मिचेल मार्श को रिप्लेस करेंगे. मार्श चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. सियालकोट स्टालियन्स, अगले सीजन के लिए स्मिथ को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम अदा करेगी.

पीएसएल 11 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल मैच 3 मई को खेला जाएगा. ग्यारहवें सीजन के लिए टीमों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है. दो नई टीमों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑक्शन करवाया था. सियालकोट स्टालियन्स उसी ऑक्शन के बाद अस्तित्व में आई है.

आपको बता दें कि PSL में ड्राफ्ट प्रक्रिया को खत्म कर 2026 में पहली बार ऑक्शन करवाया गया. PSL 11 की नीलामी 11 फरवरी को हुई. ऑक्शन में डेविड वॉर्नर, डेरिल मिचेल, डेवोन कॉनवे से लेकर मार्नस लाबुशेन जैसे नामी खिलाड़ियों पर बोली लगी.

नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी

तेज गेंदबाज नसीम शाह ऑक्शन में सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी रहे, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.65 करोड़ रुपये में खरीदा. वहीं ऑलराउंडर फहीम अशरफ को भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा, जिनपर 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की बोली लगी.

बाबर आजम को कितनी रकम मिली?

बाबर आजम को पीएसएल के लिए पेशावर जाल्मी ने 7 करोड़ रुपये में रिटेन किया. रिटेन होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी सैम अयूब रहे, जिन्हें पेशावर जाल्मी ने 12.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया. आपको बता दें कि ऑक्शन में सभी 8 टीमों ने कुल 103 खिलाड़ियों को अपने-अपने स्क्वाड में शामिल किया. आमतौर पर PSL का आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग से पहले होता था, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान की लीगों की टक्कर होने वाली है.

यह भी पढ़ें:

2 सगे भाइयों ने टी20 वर्ल्ड कप में मचाई तबाही, मिलकर 46 गेंद पहले ही चेज कर डाला टारगेट, रच दिया इतिहास