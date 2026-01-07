SL vs PAK 1stT20 Live Streaming: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही है. पहला मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अहम तैयारी मानी जा रही है, खासकर तब जब पाकिस्तान अपने सभी वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेलेगा और श्रीलंका इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अहम परीक्षा

पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में नई सोच और नए संयोजन के साथ उतरी है. टीम की कप्तानी सलमान अली आगा के हाथों में है. इस दौरे पर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बड़े नाम नजर नहीं आएंगे. शाहीन चोट से जूझ रहे हैं, जबकि बाबर और हारिस इस समय बिग बैश लीग में व्यस्त हैं. इसके अलावा अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को मौका देकर बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का फैसला किया है.

दूसरी ओर, श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजनल स्क्वॉड पहले ही घोषित कर दी है. ऐसे में यह सीरीज उनके लिए सही प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय करने का बेहतरीन मौका है. माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी इसी सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर अपनी वर्ल्ड कप टीम का चयन करेगा.

भारत में कहां देखें लाइव मैच?

भारत में इस सीरीज का टीवी प्रसारण नहीं होगा, जिससे फैंस थोड़े निराश हो सकते हैं. हालांकि, ऑनलाइन दर्शकों के लिए राहत की खबर है. यह टी20 मैच फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

हेड-टू-हेड में कौन आगे?

टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान का पलड़ा श्रीलंका के खिलाफ भारी रहा है. अब तक खेले गए मुकाबलों में पाकिस्तान ने 16 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 11 में सफलता मिली है. श्रीलंका की धरती पर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है, जहां मेहमान टीम का दबदबा रहा है.

संभावित प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, कमिंदु मेंडिस, महीश तीक्षणा, ईशन मलिंगा, मथीशा पथिराना, दुश्मंथा चमीरा.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, शादाब खान, सलमान आगा, उस्मान खान, अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर.