एशिया कप के सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 168 रन बना लिए हैं. श्रीलंकाई टीम को इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने का न्योता मिला था. श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे. खासतौर पर दासुन शनाका की तूफानी बैटिंग ने समां बांधा, जिन्होंने 37 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली.

इन-फॉर्म बल्लेबाज पथुम निसांका इस मैच में सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने में बड़ा योगदान दिया. वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने 34 रनों की पारी खेली. उनके और दासुन शनाका के अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. कप्तान चरिथ असालंका ने 21 गेंद में 21 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. मेहदी हसन ने 2 और तस्कीन अहमद ने एक विकेट लिया.

कभी इधर कभी उधर

इस पारी में श्रीलंकाई टीम ने तेज शुरुआत की और टीम चौथे ओवर तक 9 के रन-रेट से स्कोर कर रही थी. 44 के स्कोर पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरा, लेकिन अगले 21 रनों के भीतर श्रीलंका ने 3 विकेट गंवा दिए. बांग्लादेश टीम वापसी करती दिख रही थी, कुसल परेरा और दासुन शनाका ने मिडिल ओवरों में 32 रनों की छोटी लेकिन अहम साझेदारी कर श्रीलंका की मैच में वापसी करवाई.

उसके बाद दासुन शनाका और चरिथ असालंका ने मिलकर सिर्फ 27 गेंद में 57 रन जोड़ डाले. कप्तान असालंका ने 12 गेंद में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनकी पार्टनरशिप को देख लग रहा था कि श्रीलंका 175-180 के स्कोर तक भी जा सकती है. मगर आखिरी 2 ओवरों में बांग्लादेश टीम ने काफी हद तक वापसी की. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अंतिम 2 ओवरों में सिर्फ 15 रन दिए और विरोधी टीम के तीन बल्लेबाजों को आउट भी किया.

यह भी पढ़ें:

IND vs PAK: 'गंदी हरकतों' से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच से पहले किया ये बड़ा 'कांड'