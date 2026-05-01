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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस क्रिकेटर्स की शर्मनाक हरकत, बाथरूम में महिलाओं का छिपकर बना रहे थे Video; पुलिस ने पकड़ा

इस क्रिकेटर्स की शर्मनाक हरकत, बाथरूम में महिलाओं का छिपकर बना रहे थे Video; पुलिस ने पकड़ा

होटल में महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनाने के जुर्म में पुलिस ने श्रीलंका के दो क्रिकेटर्स को पकड़ा, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है. SLC ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया.

By : शिवम | Updated at : 01 May 2026 07:09 AM (IST)
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श्रीलंका क्रिकेट से शर्मसार करने देने वाली खबर सामने आई है. पुलिस ने श्रीलंका की अंडर-19 टीम के 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है, जो होटल के बाथरूम में छिपकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. ये मामला कोलंबो के नराहेंपिटा क्षेत्र का है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि कहीं इन खिलाड़ियों ने वीडियो को ऑनलाइन शेयर या अपलोड तो नहीं किया. 

जिस होटल में श्रीलंका की अंडर-19 टीम रुकी थी, वहां एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी थी और इसके लिए वहां कई महिला डॉक्टर्स आईं थी. इन महिला डॉक्टर्स ने शिकायत की थी कि जब वह बाथरूम में नहा रही थीं तब किसी ने छिपकर मोबाइल फोन से उनके वीडियो रिकॉर्ड किए हैं. पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि वीडियो बनाने वालों में 2 अंडर-19 टीम के क्रिकेटर हैं.

क्रिकेटर्स को मिली जमानत

नराहेंपिटा पुलिस ने दोनों युवा क्रिकेटर्स को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली. दोनों को 5-5 लाख श्रीलंकाई रुपये देने के बाद जमानत मिल गई. पुलिस पता लगा रही है कि इन क्रिकेटर्स ने महिलाओं के नहाते हुए जो वीडियो बनाए, उन्हें किसी वेबसाइट पर तो अपलोड नहीं किया. या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी को शेयर तो नहीं किया.

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मामले की अगली सुनवाई आने वाली 25 तारीख (मई) को है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. न ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाई की खबर है. माना जा रहा है कि बोर्ड कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है.

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श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अभी बदलाव के दौर में है, कुछ दिन पहले ही बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा और पूरी कार्यकारी समिति ने इस्तीफा दे दिया था. अब सरकार ने नई ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई है, जिसमे कुमार संगाकारा भी शामिल है. श्रीलंका क्रिकेट की छवि को सुधारने के लिए बनी इस कमेटी के सामने ये स्कैंडल एक और नई चुनौती बनकर खड़ी हो गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 01 May 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Scandal Sri Lanka Cricket Board Cricket News Sri Lankan Cricketer SRI LANKA
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