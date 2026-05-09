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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के अजीब फैसले पर उठे सवाल, खेलने के लिए 2.5 लाख फॉलोअर्स की रखी शर्त; लेकिन अब...

श्रीलंका के अजीब फैसले पर उठे सवाल, खेलने के लिए 2.5 लाख फॉलोअर्स की रखी शर्त; लेकिन अब...

Sri Lanka Cricket: श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों के लिए बड़ा ही अजीबो-गरीब नियम रखा था, जिसके मुताबिक खिलाड़ियों के 2.5 लाख फॉलोअर्स होना जरूरी थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 09 May 2026 07:08 PM (IST)
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Sri Lanka Cricket 2.5 Lakh Followers Rule: श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए एक अजीब नियम लाया गया था. नियम कुछ इस प्रकार था कि खेलने के लिए खिलाड़ियों के पास सोशल मीडिया पर 2.5 लाख फॉलोअर्स का होना जरूरी है, जिस पर कई सवाल उठे और फैंस ने गुस्सा जाहिर किया. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. 

यह वाकया श्रीलंका प्रीमियर लीग के आगामी यानी छठे सीजन से पहले चर्चा में आया. श्रीलंका ने नियम बनाया कि लीग में आइकन और स्टार कैटेगरी के अंडर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के सोशल मीडिया पर 2.5 लाख फॉलोअर्स होना जरूरी थे. इस नियम को लेकर क्रिकेट फैंस की तरफ से काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद श्रीलंका ने नियम में बदलाव करने का फैसला किया. 

श्रीलंका ने बदला नियम 

न्यूजवायर की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 मई को जारी किए गए लंका प्रीमियर लीग के छठे सीजन के खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राफ्ट गाइड के अपडेटेड वर्जन में अब वह पुरानी शर्त शामिल नहीं है जिसके अनुसार आइकन और स्टार कैटेगरी के खिलाड़ियों के सोशल मीडिया पर 250,000 से अधिक फॉलोअर्स होने चाहिए थे.

पिछले सीजन भी रखी गई थी शर्तें 

बताते चलें कि लीग के पिछले सीजन आइकन और स्टार की कैटगिरी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए कम से कम 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलना, 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी टी20 मैच खेलना और पिछले 18 महीनों में 30 मैच खेलना अनिवार्य था. इसी के साथ, लीग ने खिलाड़ियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 250,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होना भी अनिवार्य कर दिया था. 

कब से कब तक खेला जाए लीग का छठा सीजन?

गौरतलब है कि श्रीलंका प्रीमियर लीग का छठा सीजन 10 जुलाई से 05 अगस्त के बीच खेला जाएगा. पिछले सीजन यानी 2024 के लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स ने गल्ले मार्वेल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी सीजन में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

 

यह भी पढ़ें: बदल गए IPL 2026 के नियम, अब इन चीजों पर लगी रोक; जानें क्यों अचानक BCCI को लाने पड़े सख्त नियम

Published at : 09 May 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Premier League SRI LANKA CRICKET
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