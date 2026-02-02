हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 विश्व कप को लेकर श्रीलंका में तैयारी जोड़ो पर, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में लगाई गईं नई फ्लडलाइट्स

टी20 विश्व कप को लेकर श्रीलंका में तैयारी जोड़ो पर, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में लगाई गईं नई फ्लडलाइट्स

आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रह है. इस टूर्नामेंट को लेकर श्रीलंका के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नई फ्लडलाइट्स लगा दी गईं हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Feb 2026 07:24 AM (IST)
Preferred Sources

ICC Men'sT20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में अगले महीने शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया है. इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में नई फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं. ये स्टेडियम श्रीलंका का पांचवा ऐसा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन गया है जिसमें अब दिन रात्रि के मैच आयोजित किए जा सकते हैं. इस मैदान पर सात फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप का पहला मैच खेला जाएगा.

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में लगें नए फ्लडलाइट्स

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब इस तरह से कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम, कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम, दांबुला के रंगिरि दांबुला स्टेडियम और हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षे स्टेडियम की सूची में शामिल हो गया है. जहां अब अंतरराष्ट्रीय दिन रात्रि मैचों का आयोजन किया जा सकता है. एसएससी ने साल 1982 में श्रीलंका में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी की थी. यहां श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) का मुख्यालय भी है. श्रीलंका क्रिकेट के कोषाध्यक्ष सुजीवा गोदालियाड्डा ने पत्रकारों से कहा, 'नई प्रकाश व्यवस्था अत्याधुनिक एलईडी तकनीक पर आधारित है और इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और प्रसारण की जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू

भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से टी20 विश्व कप 2026 के मेजबान देश हैं. क्रिकेट के इस महाकुंभ के सभी मैच 8 स्टेडियम पर खेले जाएंगे. उन स्टेडियमों के नाम इस प्रकार हैं- मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबो के दो वेन्यू प्रेमदासा स्टेडियम और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस बार टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया

ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान

ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली 

ग्रुप डी- न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई

Published at : 02 Feb 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Cricket News INDIA SRILANKA ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
इंडिया
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 KMPH की स्पीड से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP का मौसम कैसा?
जम्मू और कश्मीर
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता
बजट
Union Budget 2026: मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
मेडिकल टूरिज्म से लेकर रिवाइज्ड ITR तक… बजट 2026 में क्या अच्छा हुआ और क्यों मिली निराशा
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 10: ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई, तोड़ा 'कल्कि2898 एडी' से 'आरआरआर' का रिकॉर्ड
‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे संडे हिला डाला बॉक्स ऑफिस, कर डाली छप्परफाड़ कमाई
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से होकर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
शिक्षा
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
CBI Officer बनने का सपना देख रहे हैं? यहां जानिए CBI में भर्ती की पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget